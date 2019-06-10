Burak Yılmaz'dan esprili Emre Belözoğlu ve 'fırça' paylaşımı

EURO 2020 Elemeleri'nde yarın İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, dün gece saatlerinde havalimanında pasaport kontrolünde bekletilmiş ve detaylı aramaya maruz kalmıştı.
Ardından kim olduğu bilinmeyen bir şahıs tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'na röportaj sırasında fırça uzatarak oyuncumuzu kışkırtmaya çalıştı. Yaşananların ardından Burak Yılmaz'dan esprili bir paylaşım geldi. Burak Yılmaz, milli takımın kamp yaptığı otelde Emre Belözoğlu ile fotoğraf paylaştı. Burak, fotoğrafta Emre için, “Yıllarca çok fırçasını yedik” notunu yazdı.
Menajeri müjdeyi verdi! Onyekuru G.Saray'a...
İlkay'a maç engeli, düğüne gidemedi
Süper Lig'de Juan Mata bombası!
Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu
Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler
Transfer için tarih verdiler
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Trabzon'dan F.Bahçe'ye çok sert 2010/11 sezonu yanıtı!
Umut Bulut'a sürpriz talip
Beşiktaş'tan Necip açıklaması
Milli futbolcumuz takımına veda etti
Beşiktaş'tan Süper Lig'in yıldızına kanca
Bu gurur Ozan Kabak'ın! Tarihi ödül...
Efsane kulüp 160 milyon Euro'ya satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum