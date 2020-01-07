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  4. Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe derbisi, Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe derbisi, Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak "Orada 15 kişi de olsak bir şey değişmezdi. Orada Cüneyt Çakır vardı" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz, Arda Turan-Beşiktaş iddialarına cevap verirken, Cenk Tosun içinse "Come to Beşiktaş" dedi.

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe derbisi, Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Antalya kampında çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri...

"Sezonun ilk yarısında beklentinin altında kaldık ve bunun tek sorumlusu da futbolcular. Aramızda konuştuk ve Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz, her şey çok daha iyi olacak. Güçlerinin farkındayız. Rakibimizi ciddiye alacağız. Kazanırsak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline geleceğiz.

"LJAJIC DE BEN DE PERFORMANSIMIZIN FARKINDAYIZ"

Ljajic çok özel bir oyuncu. Keza Oğuzhan da öyle. İlk devrede çeşitli faktörlerden dolayı istediğimiz oyunu oynamamış olabiliriz. İkinci devre kesinlikle böyle olmayacaktır. Ljajic de ben de performansımızın farkındayız. 'Top gelmiyor' şeklinde yakınırsam arkadaşlarıma haksızlık etmiş olurum. Benden daha fazla gol atmak isteyen yoktur. Bunları kendi aramızda da konuşuyoruz. Böyle bir yakınmam kesinlikle yok.

"FENERBAHÇE DERBİSİNDE 15 KİŞİ DE OLSAK BİR ŞEY DEĞİŞMEYECEKTİ"

Fenerbahçe maçı ile alakalı, bir tepki verseydik de bir şey değişmeyecekti. Hakem Cüneyt Çakır hakkında konuşmak istemiyorum yine ama o gün 15 kişi de olsak bir şey değişmeyecekti. Orada Cüneyt Çakır vardı. Hakemlerle alakalı hepimiz yakınıyoruz. Allah onların da yardımcısı olsun. Ama biz biraz daha fazla yara aldık hakem kararlarıyla.

"AYAĞIMIN KIRILMASI BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİ"

Her futbolcunun ve camianın tek düşüncesi şampiyonluktur. Avrupa'ya bu sene konsantre olmadığımızı söylemeyeceğim ama belki de lige odaklandığımız için böyle bir başarısızlık oldu. Ben olmadığım zaman Umut ve Güven gerekeni yaptılar. Sahada olmak istiyorum ama fit olarak bulunmak istiyorum. Çünkü ayağımın kırılması beni çok etkilemişti. Herkesin benden beklediğini ikinci devrede göstereceğime inanıyorum.

"HERKESİN ÇOK SEVDİĞİ BİR MİLLİ TAKIM OLDUK"

Herkesin çok sevdiği ve mutlu olduğu bir milli takım haline geldik. Her futbolcumuz, kardeşimiz çok özel insanlar. Burada basın da bizim için çok değerli. Çok destek verdiniz. Eleştiri hiç olmadı. Hep pozitif yorumlar vardı. Şenol Güneş de şu an çok özel ve hak ettiği yerde. Halk bir bütün oldu. Umarım bu birliktelik Avrupa Şampiyonası'nda da devam eder. Grubumuzda her takım lider olarak da çıkabilir. Gruptan çıkamayabilir de. Ama biz kendimize güveniyoruz. Neler yapabileceğimizi elemelerde gösterdik.

BEŞİKTAŞ - ARDA TURAN İDDİASI

Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Beşiktaş'ın Burak Yılmaz vasıtasına ihtiyacı yoktur. Bu haberler hem Beşiktaş'a hem de Arda Turan'a saygısızlıktır. Beşiktaş istiyorsa gereğini yapar. Ancak böyle bir gündemin olmadığını düşünüyorum. Arda'nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur. Arda Turan ile ilgili çıkan haberleri görünce üzülüyorum. 3 sene önce Türkiye'nin en iyisiydi. Arda'nın da hataları var. Ama neden Arda'ya karşı böyle davranıyoruz onu da bilmiyorum. Türk insanı mutsuz olur ama mutlu eder karşısındakini. Arda bu durumu tersine çevirecektir. Kendisi çok karakterli bir insan.

CENK TOSUN'A MESAJ

Cenk Tosun'a tek söyleyeceğim şey Come to Beşiktaş olur."

"GOL KETÇAP GİBİDİR, SIKTIKÇA DEVAMI GELİR"

Sezona çok talihsiz başladım. 7 maç kaçırdım baktığınız zaman. 5 gol atmışım. Az bir sayı. İnşallah gol krallığında rakiplerime yetişeceğim. Gol ketçap gibidir. Sıktıkça devamı gelir."

"İHTİYAÇ OLURSA DÜNYA KUPASI'NA GİDERİM"

"Geçen gün Şenol Güneş ile konuştuk. Gönlümüzde Dünya Kupası var. Ben de fit olursam ve ihtiyaç olursa bu konuda gereğini yaparım. Oraya gideceğim diye de kendimi şartlamıyorum."

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