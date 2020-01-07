Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe derbisi, Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Antalya kampında çok önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Burak Yılmaz'ın sözleri...
"Sezonun ilk yarısında beklentinin altında kaldık ve bunun tek sorumlusu da futbolcular. Aramızda konuştuk ve Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz, her şey çok daha iyi olacak. Güçlerinin farkındayız. Rakibimizi ciddiye alacağız. Kazanırsak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline geleceğiz.
Ljajic çok özel bir oyuncu. Keza Oğuzhan da öyle. İlk devrede çeşitli faktörlerden dolayı istediğimiz oyunu oynamamış olabiliriz. İkinci devre kesinlikle böyle olmayacaktır. Ljajic de ben de performansımızın farkındayız. 'Top gelmiyor' şeklinde yakınırsam arkadaşlarıma haksızlık etmiş olurum. Benden daha fazla gol atmak isteyen yoktur. Bunları kendi aramızda da konuşuyoruz. Böyle bir yakınmam kesinlikle yok.
Fenerbahçe maçı ile alakalı, bir tepki verseydik de bir şey değişmeyecekti. Hakem Cüneyt Çakır hakkında konuşmak istemiyorum yine ama o gün 15 kişi de olsak bir şey değişmeyecekti. Orada Cüneyt Çakır vardı. Hakemlerle alakalı hepimiz yakınıyoruz. Allah onların da yardımcısı olsun. Ama biz biraz daha fazla yara aldık hakem kararlarıyla.
Her futbolcunun ve camianın tek düşüncesi şampiyonluktur. Avrupa'ya bu sene konsantre olmadığımızı söylemeyeceğim ama belki de lige odaklandığımız için böyle bir başarısızlık oldu. Ben olmadığım zaman Umut ve Güven gerekeni yaptılar. Sahada olmak istiyorum ama fit olarak bulunmak istiyorum. Çünkü ayağımın kırılması beni çok etkilemişti. Herkesin benden beklediğini ikinci devrede göstereceğime inanıyorum.
Herkesin çok sevdiği ve mutlu olduğu bir milli takım haline geldik. Her futbolcumuz, kardeşimiz çok özel insanlar. Burada basın da bizim için çok değerli. Çok destek verdiniz. Eleştiri hiç olmadı. Hep pozitif yorumlar vardı. Şenol Güneş de şu an çok özel ve hak ettiği yerde. Halk bir bütün oldu. Umarım bu birliktelik Avrupa Şampiyonası'nda da devam eder. Grubumuzda her takım lider olarak da çıkabilir. Gruptan çıkamayabilir de. Ama biz kendimize güveniyoruz. Neler yapabileceğimizi elemelerde gösterdik.
Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Beşiktaş'ın Burak Yılmaz vasıtasına ihtiyacı yoktur. Bu haberler hem Beşiktaş'a hem de Arda Turan'a saygısızlıktır. Beşiktaş istiyorsa gereğini yapar. Ancak böyle bir gündemin olmadığını düşünüyorum. Arda'nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur. Arda Turan ile ilgili çıkan haberleri görünce üzülüyorum. 3 sene önce Türkiye'nin en iyisiydi. Arda'nın da hataları var. Ama neden Arda'ya karşı böyle davranıyoruz onu da bilmiyorum. Türk insanı mutsuz olur ama mutlu eder karşısındakini. Arda bu durumu tersine çevirecektir. Kendisi çok karakterli bir insan.
Cenk Tosun'a tek söyleyeceğim şey Come to Beşiktaş olur."
Sezona çok talihsiz başladım. 7 maç kaçırdım baktığınız zaman. 5 gol atmışım. Az bir sayı. İnşallah gol krallığında rakiplerime yetişeceğim. Gol ketçap gibidir. Sıktıkça devamı gelir."
"Geçen gün Şenol Güneş ile konuştuk. Gönlümüzde Dünya Kupası var. Ben de fit olursam ve ihtiyaç olursa bu konuda gereğini yaparım. Oraya gideceğim diye de kendimi şartlamıyorum."
Albayrak öyle bir gaf yaptı ki...
F.Bahçe'ye transferde büyük şok
''G.Saray, futbolun derin devleti mi?''
Lider Inter, Napoli'yi de devirdi
De Rossi'den tarihi karar
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı
Beşiktaş'tan federasyona tepki
Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması
Saracchi'nin G.Saray forması ile ilk sözleri
6 aylık hamile olan futbolcu sosyal medyayı salladı
İlk yarının en iyisi Lewandowski
Trabzon'un sorunu kontenjan
Türk teknik adam Almanya'yı sallıyor
'Sakatlığım olmasa farklı konuşuyorduk'
''Avrupa'dan birçok takım onu takip ediyor''
Luce teklif aldığı takımları açıkladı
Yeni teknik direktör resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum