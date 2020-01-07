Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe derbisi, Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Antalya kampında çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri...

"Sezonun ilk yarısında beklentinin altında kaldık ve bunun tek sorumlusu da futbolcular. Aramızda konuştuk ve Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz, her şey çok daha iyi olacak. Güçlerinin farkındayız. Rakibimizi ciddiye alacağız. Kazanırsak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline geleceğiz.

"LJAJIC DE BEN DE PERFORMANSIMIZIN FARKINDAYIZ"

Ljajic çok özel bir oyuncu. Keza Oğuzhan da öyle. İlk devrede çeşitli faktörlerden dolayı istediğimiz oyunu oynamamış olabiliriz. İkinci devre kesinlikle böyle olmayacaktır. Ljajic de ben de performansımızın farkındayız. 'Top gelmiyor' şeklinde yakınırsam arkadaşlarıma haksızlık etmiş olurum. Benden daha fazla gol atmak isteyen yoktur. Bunları kendi aramızda da konuşuyoruz. Böyle bir yakınmam kesinlikle yok.

"FENERBAHÇE DERBİSİNDE 15 KİŞİ DE OLSAK BİR ŞEY DEĞİŞMEYECEKTİ"

Fenerbahçe maçı ile alakalı, bir tepki verseydik de bir şey değişmeyecekti. Hakem Cüneyt Çakır hakkında konuşmak istemiyorum yine ama o gün 15 kişi de olsak bir şey değişmeyecekti. Orada Cüneyt Çakır vardı. Hakemlerle alakalı hepimiz yakınıyoruz. Allah onların da yardımcısı olsun. Ama biz biraz daha fazla yara aldık hakem kararlarıyla.