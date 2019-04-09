SPOR

Burak Yılmaz'dan gol sonrası olay hareket

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.04.2019 07:52 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı takımın maçtaki üçüncü golünü atan Burak Yılmaz'ın hareketi tepki çekti.

  1. dakikada Burak Yılmaz attığı golün ardından hakem Arda Kardeşler, VAR kontrolü yaptı.

Tribünlerden tepki

Siyah-beyazlı golcü isim, bu sırada tribünlerine dönerek, "sizi duyamıyorum" şeklinde bir jest yaptı.

Siyah-beyazlı golcü isim, bu sırada tribünlerine dönerek, "sizi duyamıyorum" şeklinde bir jest yaptı.

Taraftar büyük tepki gösterirken Rizesporlu futbolcular Burak Yılmaz'ın yanına koştu.

Taraftar büyük tepki gösterirken Rizesporlu futbolcular Burak Yılmaz'ın yanına koştu.

Gerilimin yatışmasıyla hakem Arda Kardeşler Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi.

Gerilimin yatışmasıyla hakem Arda Kardeşler Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi.

Yaşanan kısa süreli gerilim ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'a sakin olması yönünde telkinde bulundu.

Yaşanan kısa süreli gerilim ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'a sakin olması yönünde telkinde bulundu.

Burak Yılmaz ise hocasına olumlu yanıt verdi.

Burak Yılmaz ise hocasına olumlu yanıt verdi.

Tribünlerin Burak Yılmaz'a yönelik tepkilerinin artmasının ardından Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı oyundan aldı.

Tribünlerin Burak Yılmaz'a yönelik tepkilerinin artmasının ardından Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı oyundan aldı.

Yerine giren Güven Yalçın ise kalan süre içinde 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.

Yerine giren Güven Yalçın ise kalan süre içinde 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor burak yılmaz Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı

Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'yu solladı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'yu solladı

Beşiktaş'ın yıldızından Neymar iddiası!

Beşiktaş'ın yıldızından Neymar iddiası!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beşiktaşlı yıldız futbolu bırakıyor!

Beşiktaşlı yıldız futbolu bırakıyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burak Yılmaz'dan gol sonrası olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Şenol Güneş: 7 gol önemli değil

''7 gol önemli değil''

Adem Ljajic ve Güven Yalçın'dan Çaykur Rizespor maçı yorumu

Ljajic ve Güven'den tarihi galibiyet yorumu

Tümer Metin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın yıldızından Neymar iddiası!

Beşiktaş'ın yıldızından Neymar iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.