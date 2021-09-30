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Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan

30.09.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Lille, deplasmanda Salzburg ile karşılaşırken mücadeleye hakem Halil Umut Meler'in verdiği karar damga vurdu. Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e kurduğu Türkçe cümleler yayına yansıdı.

Burak Yılmaz'dan Halil Umut Meler'e Türkçe isyan

Karşılaşmanın 30. dakikasında Salzburg'da Adeyemi, Botman'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Lille futbolcuları, pozisyonun penaltı olmadığı ve kendi lehlerine faul verilmesi yönünde itirazlarda bulunurken, VAR hakem Mete Kalkavan pozisyonu izlemesi için Halil Umut Meler'i çağırdı.

Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu izleyen hakem Meler, kararını değiştirmedi ve penaltı noktasını gösterdi. Atış kullanılmadan önce başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille futbolcuları uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.

Salzburg'ta topun başına geçen Adeyemi, 35. dakikada topu ağlarak göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

POZİSYONU 3 DAKİKA İZLEDİ

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Penaltı kararı sonrası VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Halil Umut Meler, pozisyonu yeniden izledi.

Mete Kalkavan'ın uyarısıyla ekran başına giden hakem Meler'in yaklaşık 3 dakika pozisyonu izlemesi, futbolseverlerin dikkatini çekti.

BURAK'TAN TÜRKÇE İSYAN: HOCAM YAPMA

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Milli futbolcunun verilen karara yaptığı itirazlarda kurduğu Türkçe cümleler kameralara yansıdı.

Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e 'Hoca yapma ya' dediği ekranlardan duyulurken, Meler kararında herhangi bir değişikliğe gitmedi.


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
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