SPOR

Burak Yılmaz'dan 'hırsız' isyanı: Taştan bir insan değilim, benim de duygularım var

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.11.2019 09:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz, 1-0'lık Konyaspor maçı sonrası isyan etti. Maç öncesinde hava alanında bir taraftarın kendisine "hırsız" dediği hatırlatılan Burak Yılmaz, "Ben de taştan bir insan değilim. Benim de duygularım var. Kaptanım, sahaya en önde çıkanım, dik durmak gerekiyor. Karakter koymak gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım, bunu diğer takımlarda da söyledim. Hedefimiz var, sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'dan 'hırsız' isyanı: Taştan bir insan değilim, benim de duygularım var

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede tek golü atan Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Burak, "Benim için bıçak sırtı bir maçtı. Rakiplerimizden birinin dün kaybetmesinin ardından kazanıp, onların üstüne çıkmak istiyorduk. Kazandık ve istediğimizi aldık. Konyaspor iyi bir takım, iyi hocaları, iyi statları ve iyi taraftarları var" dedi.

"OYNADIĞIMIZ OYUNA ALIŞAMADIK"

Henüz oyuncuların tam olarak birbirine alışamadığını kaydeden tecrübeli golcü, "Bir şeyleri tam olarak oturtamadık. Takım arkadaşlarımızla birbirimize alışamadık, oynadığımız oyuna alışamadık. Burada kimseyi suçlamıyorum. Formda olmadığınız dönemde 1-0, 1-0 kazanmak ileride işinize yarayacaktır. Şu anda çok güzel bir ortam var" ifadelerini kullandı.

"TAŞTAN DEĞİLİM, DUYGULARIM VAR"

Maç öncesinde hava alanında bir taraftarın kendisine "hırsız" sözüyle tepki gösterdiği hatırlatılan yıldız isim, "Ben de taştan bir insan değilim. Benim de duygularım var. Kaptanım, sahaya en önde çıkanım, dik durmak gerekiyor. Karakter koymak gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım, bunu diğer takımlarda da söyledim. Hedefimiz var, sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağım. Tepkiler oluyor, biraz daha sağduyu isteyebilirim ama tüm taraftarın başımın üstünde yeri var" diye konuştu.

"YERİN DİBİNE SOKUYORLAR"

Şampiyon olacaklarını da söyleyen Burak, "Biz şampiyon olacağız. Başka santrforlar etkisiz olduğunda istediği topları alamadı diyorlar, ben etkisiz olunca yerin dibine sokuyorlar" dedi.

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''
''Galibiyetle dönmek umut verici''''Galibiyetle dönmek umut verici''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burak yılmaz Beşiktaş konyaspor

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 10 yorum
lan armasını öpmediğin takım mı kaldı bjk taraftarı da ne midesiz çıktı be
armayi öpüyor diye altyapıdan emekliliğe kadar aynı takımda olacak değil ya.. memurum.. her gittiğim tayin yeri benim vatanimdir.. onun içinde öyle.
armayi öpüyor diye altyapıdan emekliliğe kadar aynı takımda olacak değil ya.. memurum.. her gittiğim tayin yeri benim vatanimdir.. onun içinde öyle.
Bu 3 puanı Burak a yazarım kardeşim, sataşmaya ne gerek var, yaşı biraz genç olsaydı 3-4 yıl faydalansaydık...
Bu adam dünyada en son yapacağı işi yapıyor.
@canko13 sonuna kadar kadar katılıyorum sana bencede çıkıp yorum yapmamalı en iyi yaptığı iş olan futbolunu oynamaya devam etmeli umarım anlamışındır canko13 manko 13
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Danny Drinkwater bombası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor

Juninho: Marcelo ayrılmak istiyor

Ayrılmak istediğini açıkladı

Abdullah Avcı'dan derbi sözleri: Hakem sağlıklı yönetsin, Fenerbahçe'yi yeneriz

Avcı'dan çarpıcı derbi yorumu

Adnan Dalgakıran: Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz

''Kurtuluş savaşı veriyoruz''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.