Premier Lig'de Vitor Pereira depremi! Guardiola şokta: Tüm ligi birbirine karıştırdı

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, sahasında kümede kalma savaşı veren Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest'a takıldı! Etihad Stadyumu'nda 4 gole sahne olan nefes kesen düello 2-2'lik eşitlikle sona ererken, Pep Guardiola'nın ekibi zirve yarışında çok ağır bir yara aldı. Lider Arsenal ile arasındaki puan farkı 7'ye çıkan City'de moraller sıfıra inerken, Pereira'nın öğrencileri altın değerinde 1 puanı kaptı!

Emre Şen

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk düğümünü yakından ilgilendiren kritik mücadelede Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Nottingham Forest'ı konuk etti. Bir yanda şampiyonluk kovalayan Pep Guardiola, diğer yanda kümede kalma savaşı veren Vitor Pereira'nın taktik savaşına sahne olan maçta kazanan çıkmadı.

4 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN YOK!

Premier Lig de Vitor Pereira depremi! Guardiola şokta: Tüm ligi birbirine karıştırdı 1

Taraftarların hop oturup hop kalktığı, temposu bir an olsun düşmeyen karşılaşmada gol perdesini 31. dakikada Manchester City'den Antonio Semenyo açtı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 56. dakikada Morgan Gibbs-White ile skora dengeyi getirdi.

City'nin bu gole cevabı gecikmedi ve 62. dakikada sahneye çıkan Rodri, takımını bir kez daha öne geçirdi. Ancak pes etmeye niyeti olmayan Vitor Pereira'nın öğrencileri, 76. dakikada Elliott Henderson'ın golüyle skoru 2-2'ye taşıyarak Etihad'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK KAYIP: FARK 7'YE ÇIKTI

Premier Lig de Vitor Pereira depremi! Guardiola şokta: Tüm ligi birbirine karıştırdı 2

Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında hayati bir 2 puan bırakan Manchester City, puanını 60'a yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Guardiola'nın ekibi ile lider Arsenal arasındaki puan farkı ise bu sonucun ardından 7'ye çıktı.

Zorlu deplasmandan çıkardığı 1 puanla altın bulmuş gibi sevinen Nottingham Forest ise puanını 28'e yükselterek kümede kalma umutlarını yeşertti. Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, West Ham United deplasmanına giderken; Nottingham Forest sahasında Fulham'ı ağırlayacak.

Vitor Pereira guardiola manchester city premier lig Nottingham Forest
