SON DAKİKA | Nefes kesen ihtimal! Bir haftada iki kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanabilir!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaklaşırken, futbol kamuoyunu sarsacak tarihi bir ihtimal belirdi! Grubunu ikinci sırada tamamlayarak seri başı olma şansını kaybeden Fenerbahçe'nin, çeyrek finalde ezeli rakibi Galatasaray ile eşleşme ihtimali doğdu. Eğer kura çekiminde bu dev eşleşme gerçekleşirse, Türkiye aynı hafta içinde RAMS Park'ta peş peşe hem lig hem de kupa derbisi izleyecek! İşte nefes kesen kura senaryoları...

Emre Şen

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamalarının sonuna gelinirken, gözler çeyrek final kura çekimine çevrildi. Ancak torbaların netleşmeye başlamasıyla birlikte ortaya çıkan bir senaryo, şimdiden hem Galatasaray hem de Fenerbahçe cephesinde nabızları tavan yaptırdı.

FENERBAHÇE SERİ BAŞI OLAMADI, DEPLASMANA GİDİYOR!

Kupada grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, statü gereği çeyrek final kura çekiminde seri başı olma hakkını kaybetti. Bu kritik durum, Sarı-Lacivertlilerin çeyrek final mücadelesini kesin olarak deplasmanda ve tek maç eleme usulüne göre oynayacağı anlamına geliyor.

Fenerbahçe'nin seri başı olamaması, kura çekiminde lider olarak çıkan takımlarla eşleşme ihtimalini doğurdu. Bu potansiyel rakiplerin en başında ise ezeli rakip Galatasaray geliyor!

AYNI HAFTA İÇİNDE RAMS PARK'TA İKİ DERBİ BİRDEN!

Eğer kura çekiminde Galatasaray ile Fenerbahçe çeyrek finalde birbirlerine rakip olurlarsa, Türk futbol tarihinde eşine ender rastlanacak bir fikstür ortaya çıkacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final mücadelesi, Galatasaray'ın seri başı olması sebebiyle RAMS Park'ta oynanacak. Lig fikstürüne göre de iki takımın o hafta RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek olması, futbolseverlere aynı stadyumda, aynı hafta içinde hem lig hem de kupa olmak üzere tam iki dev derbi izleme fırsatı sunacak.

