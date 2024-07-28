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Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.07.2024 14:30
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, transfer gelişmeleri için konuştu.

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

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"OYUNCULARIMLA BİRLİKTE BEN BİR HİKAYE YAZACAĞIMIZA İNANIYORUM"

"Geçen sezonki dönemin ayrıntılı analizlerini yaptık. Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Fiziksel yüklemelerimiz de oluyor. Bu seneki hedeflerimize gelecek olursak, transfer tahtamızın kapalı olması nedeniyle birçok insanın bizi ligin zayıf halkası olarak görüyor. Bunun böyle olmadığını kanıtlayacağız. Bu sezon bizim için çok güzel bir meydan okuma. Oyuncularımla birlikte ben bir hikaye yazacağımıza inanıyorum. Bunu oyuncularımıza da söyledim. Oyuncularımın küçük görülmesini de kabul etmiyorum. Her oyuncu bizim için çok değerli. Oyuncularımız, yönetim, taraftarımızla hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Buna inanmasam asla burada olmazdım. Asla hayal satmak istemiyorum. Burak Yılmaz'ın karakterinde pes etmek, kabullenmek yoktur. Allah izin verirse bu sezon da böyle olacak."

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Kayserispor Burak Yılmaz
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