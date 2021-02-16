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Burak Yılmaz'dan transfer sözleri!

16.02.2021 20:34 | Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz'dan transfer sözleri!

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax ile oynayacakları maçtan önce UEFA'nın resmi internet sitesiyle özel bir röportaj gerçekleştirdi.

35 yaşındaki Burak Yılmaz, takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'ya övgüler yağdırırken bugüne dek Avrupa kulüplerinden gelen tüm transfer tekliflerini reddetmesinin nedenini de açıkladı. İşte milli futbolcunun birbirinden çarpıcı sözleri...

"ŞU ANDA HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

"Şahsen Yusuf Yazıcı adına şaşırmadım. Onunla Trabzonspor'da birlikte oynamıştık. Kendisine o dönemde bir süperstara dönüşmek için her türlü özelliğe sahip olduğunu söylemiştim. Bu, yalnızca kendisine bağlıydı. Nitekim bu sezona da süper bir başlangıç yaptı ve bundan çok memnunum. Kendi adıma konuşacak olursam Lille, benim için yeni bir meydan okuma ve tecrübe. Şu anda her şey iyi gidiyor. Başardıklarımdan ötürü çok gururluyum."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Kariyerimle ilgili tüm kararları tek başıma alıyorum. Bu, benim istediğim bir şeydi. Türkiye'de kalmayı tercih etmeden önce yurt dışından gelen pek çok teklifi reddettim. Çünkü ülkemde çok iyi sözleşmelere sahiptim. Avrupa'ya daha önce gitmediğim ya da Lille'e bu sezon katıldığım için asla pişman değilim."

"YUSUF YAZICI ÇOK SIKI ÇALIŞIYOR"

"Sparta Prag maçındaki son golde Yusuf'tan pas istemiştim. Ancak pozisyon golle sonuçlandığı için artık onu suçlayamayız. Yusuf, her zaman çok sıkı çalışıyor ve futbolu hayatı olarak görüyor. Şimdiye kadar yaşadıklarını fazlasıyla hak ediyor. Kafasında çok net hedefler var ve bunlara nasıl ulaşacağını da çok iyi biliyor."

"BURADA ÇOK MUTLU VE SAKİNİZ"

"Genç futbolcuları desteklemek önemlidir. Yusuf, şu anda önde oynuyor ve gol atmak zorunda. Bunu yapamadığı ya da çok iyi oynamadığı maçlar olacaktır. İşte asıl o zamanlarda takımın, medyanın, hocasının ve ailesinin kendisine destek çıkmak gerekiyor. O, zor dönemlerden hiç bozulmadan çıkabilecek mental güce sahip. Beni buna ikna etti. Yusuf ve burada oynayan tüm Türk futbolcular için çok mutluyum. Mehmet Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da unutmayalım. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Burada çok mutlu ve sakiniz."


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