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Burak Yılmaz fena patladı! Densiz, hain ve Arda Turan sözleri

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.10.2018 22:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yıldız ismi Burak Yılmaz, 1-1 biten Antalyaspor maçı sonrası penaltılarının verilmediğini söyleyerek 'Kimsenin konuşmasına gerek yok. Bu pozisyonda VAR'a bakmayacaksın da hangi pozisyonda bakacaksın? Bir densiz çıkıyor 'Abdülkadir'e onu, bunu yapmış' diyor bizim yerel medya da sabah akşam bunu konuşuyor. Ayıp ya, bunu değil, penaltıyı konuşun' derken Antalyaspor taraftarının kendisine 'hain' demesine de cevap verdi. Burak Yılmaz son olarak Arda Turan'la ilgili konuştu.

Burak Yılmaz fena patladı! Densiz, hain ve Arda Turan sözleri

Trabzonspor'un yıldız ismi Burak Yılmaz, 1-1 biten Antalyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın gündeminde verilmeyen penaltı, genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ü gece hayatına alıştırdığı iddiası, Antalyaspor taraftarının kendisine hain demesi ve Arda Turan vardı.

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri...

"Kazanmaya yakındık ve kazanmayı da hak ettik. Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu, kazanamadık. Bu yüzden çok üzgünüz. Türk futbolunda bazı kişiler mimlenmiş, onlar ne kadar haklı olsalar da konuşamıyor. Anca bizi eleştirirler, anca bizi yerin dibine sokmaya çalışırlar. Bunları konuşsunlar. Pozisyon penaltı. Kimsenin konuşmasına gerek yok. Niye penaltı vermiyorsun? Bu pozisyonda VAR'a bakmayacaksın da hangi pozisyonda bakacaksın? Anca çıkıp televizyonda konuşsunlar. Abdülkadir'e onu yapmışım, bunu yapmışım. Hangi biriyle uğraşacağız?

Burak

Bir densiz çıkıyor Abdülkadir'e onu bunu yapmış diyor bizim yerel medya da sabah akşam bunu konuşuyor. Ayıp ya, bunu değil, penaltıyı konuşun. Antalyaspor taraftarı 'hain Burak' diye bağırıyor, ne hainliği yapmışım ben? Hep para kazandırmışım, Çin'e gidip, yine para kazandırmışım! Hain istiyorlarsa kafalarını kaldırmaları yeter. Burak iyi oynadı, kötü oynadı, bu eleştirilerin başımın üstünde yeri var ama 2-3 adamın konuştuğu şey benim umurumda bile değil. Yerel medya 2-3 kişinin konuşmasından gaza gelip beni karşılarına almasın. Bugün bizim 2 puanımız gitti, buna karşı birlik olalım.

Arda çok mutlu, eşi de sağlıklı, ziyarete gideceğim. Arda'yı inşallah güzel günler bekliyor. Onu da ziyarete gideceğim, hocadan da izin aldım. Bunu da yazarlar diye söylüyorum. Ben Arda'nın hep yanında olacağım. İyisiyle, kötüsüyle, hatasıyla beraberiz."

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