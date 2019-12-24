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Burak Yılmaz, Gençlerbirliği maçında yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.12.2019 14:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Burak Yılmaz, Gençlerbirliği maçında yok

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 87. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, ligin ilk yarının son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Burak yerine Umut Nayir'e şans verecek.

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