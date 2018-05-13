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Burak Yılmaz geri dönüyor! İşte kazanacağı para

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.05.2018 10:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in geçen sezondan beri ısrarla istediği milli golcü ile yıllık 4 milyon Euro'ya anlaştı. Burak'ın bonservisine de 4 milyon euro verilecek.

Burak Yılmaz geri dönüyor! İşte kazanacağı para

Burak Yılmaz 10 yıl sonra yeniden Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlı yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş'in geçen sezon da çok istediği ancak taraftar tepkisinden çekinerek transferi gerçekleştirmediği yıldız futbolcu ile yeniden temasa geçerek gelecek sezon için anlaşmaya vardı. Kartal'ın 32 yaşındaki golcüyle yıllık 4 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yüksek maliyeti nedeniyle gidişine sıcak baktığı Burak için iki kulübün de anlaştığı belirtildi. Bu transferde Beşiktaş'ın kasasından bonservis ücreti olarak 4 milyon Euro çıkacak ama Trabzonspor'un kasasına 1 milyon Euro girecek. Siyah-beyazlılar 3 milyon Euro'yu, Karadeniz ekibinden alacağı bulunan deneyimli futbolcuya ödeyecek.

Beşiktaş formasını daha önce 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında giyen 32 yaşındaki golcü bir süre önce Trabzonspor'dan ayrılmayı düşündüğünü açıklamış ve ismi Başakşehir ile birlikte de anılmaya başlamıştı. Bordo-mavililerde bu sezon ligde 25 maça çıkap 23 gol atan Burak, Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve 2 sezon Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturdu. (SÖZCÜ)

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