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Burak Yılmaz: Hak ettiğim, kendi paramı talep ediyor!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.09.2018 21:12 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz, alacaklarının ödenmemesinden dolayı Trabzonspor'a ihtarname göndermesi sonrasında sessizliğini bozdu ve açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, hak ettiği parayı talep ettiğini söyledi ve üzerinde algı operasyonu yapıldığını iddia etti.

Burak Yılmaz: Hak ettiğim, kendi paramı talep ediyor!

Alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle Trabzonspor kulübüne ihtarname gönderen Burak Yılmaz, sessizliğini bozdu. Karadeniz Gazetesi'ne konuşan golcü futbolcu başkasının parasını değil, hak ettiği parayı istediğini söyledi.

Burak Yılmaz, Karadeniz Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Başkasının parasını istemiyorum. Hak ettiğim kendi paramı talep ediyorum. Gönderdiğim ihtarnameden kulübün haberi var. Zaten aynı dilekçe hem TFF'ye hem de Trabzonspor Kulübü'ne gidiyor. Üzerimde algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor.

AHMET AĞAOĞLU NE DEMİŞTİ?

“Beni çok üzdü. Biz geldiğimiz zaman 4-6 ay para ödenmemişti. Herkes bütün hıncını bizden mi çıkartıyor. Ben bunu anlayamıyorum. Burada sürekli altını çizerek söylediğim bir şey var. Bu sürecin içinden çıkacaksak hep beraber çıkacağız. Ancak tüm olarak buradan çıkabiliriz. Herkes kendi tarafından bakarsa olay takım olmaktan çıkıyor. Trabzonspor olarak baktığımız zaman bunlar aşamayacağımız olaylar değil. Geçen sene 4 milyon 100 bin Euro civarından bir para ödendi. Onu ödeyen kulüp 800 bin Euro'ya da öder. Farklı şeyler düşünmek istemiyorum. Ama transfer sezonunda Burak'ın Trabzonspor'a maliyeti bu konu çok işlendi. Ben orada şunu söyledim bu maliyet benim problemim kimseyi ilgilendirmez. Kendi açısından bakıldığı zaman çok haklı nedenleri de olabilir. Fakat netice itibariyle kulübümüzün kaptanı 800 bin Euro ve aldığımız 7 puandan 870 bin Euro civarındaki paranın bir ay içerisinde ödenmesi için ihtarname gönderdi. Hiçbir Allah'ın kulu Trabzonspor'un ne yönetimine ne o kulübe ne de bu camiaya mesaj veremez. Trabzonspor Kulübü'ne mesaj vermek hiç kimsenin haddi değil.

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