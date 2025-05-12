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Burak Yılmaz, herkesin merak ettiği soruya cevap verdi! Icardi mi, Osimhen mi?

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Galatasaray'ı rakiplerinden ayıran en önemli özelliğin, kazanma alışkanlığı olduğunu söyledi.

Burak Yılmaz, herkesin merak ettiği soruya cevap verdi! Icardi mi, Osimhen mi?
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Futbolculuk kariyerinde "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, "2020'den bu yana Süper Lig'de şampiyon olan takımlardan RAMS Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, ertesi sezon düşüş yaşadı. Ancak bu durum Galatasaray'da yaşanmıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Galatasaray, 'Winner' bir takım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmayınca ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidince taraftarının mutlu olmayacağı bir takım. Ligde şampiyon olamayıp, Türkiye Kupası'nı alınca taraftarının mutlu olmayacağı bir takım. Hocasının ve oyuncusunun her zaman tepeye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsa gruptan çıkmaya, gruptan çıkıyorsa çeyrek finale, çeyrek finalde elenince üzülen.... Galatasaray'da başarıya odaklı bir yapı var. Başarıya odaklı bir mutluluk ve mutsuzluk var. Galatasaray, her platformda şampiyonluğu isteyen, şampiyonluk gidince her şey bitmiş gibi ahlar, vahlar çeken bir kulüp. Bunun sonucunda her zaman birilerinin değiştiği bir kulüp olmuştur. Galatasaray'da ikincilik hiçbir zaman başarı sayılmaz. Galatasaray'ı diri ve her zaman kafada tutan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bu, bir kültür haline gelmiş."

"OKAN AĞABEY, TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI VE DEĞERLİ TEKNİK DİREKTÖRÜ"

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Burak Yılmaz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Meslektaşı Okan Buruk'un Galatasaray'ın başında ligde peş peşe şampiyonluklar yaşamasına rağmen Avrupa kupalarında beklentilerin karşılanamaması nedeniyle eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Okan ağabey, Türkiye'nin en başarılı ve değerli teknik direktörü. Ancak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden elenince çok büyük eleştiri alıyor. Bu da Galatasaray'ın kültüründen kaynaklı bir şey. Okan ağabey ismiyle alakalı değil çünkü Galatasaray her zaman başarıya odaklı bir takım. İsimler fark etmez, eğer oradan elenirsen her zaman eleştirileceksin. Jose Mourinho'nun ülkemizde olması bizim için çok büyük bir değer ve şans. Mourinho'yu konuşurken Okan Buruk'u da aynı kefeye koymak lazım. Ligi domine etmek, çok ağır ithamlar karşısında dik durabilmek, rahat olabilmek ve koca bir camianın lideri olabilmek..." diye konuştu.

"OSIMHENICARDI Mİ?" SORUSUNA NET YANIT

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Futbolculuk kariyerinde 2 kez (2012, 2013) Süper Lig'de gol kralı ünvanını elde eden Burak Yılmaz, "Osimhen mi Icardi mi" sorusuna Victor Osimhen yanıtını verdi.

Bu sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'da sergilediği performansla lige damgasını vuran Victor Osimhen ile geçen sezonun gol kralı Mauro Icardi'yi kıyaslayan Yılmaz, "Çok farklı oyuncular ve karakterler. Farklı yetenekleri var. Birinin bitiriciliği mükemmel. Diğeri ise tam bir lider ve savaşçı. Bütün takımı arkasından getirebilecek ve savaşa gidebileceğin bir oyuncu. Ben Osimhen'i tercih ederdim." şeklinde görüş belirtti.

"NESİL DEĞİŞİKLİĞİNE GEÇİLDİĞİ AŞİKAR"

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Burak Yılmaz, "Türkiye'de teknik direktörlükte jenerasyon değişikliğinin yaşandığını düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu şöyle cevapladı:

"Yavaş yavaş bir nesil değişikliğine geçildiği aşikar. Bizden önceki hocalarımızdan aldığımız iyi yanları daha da geliştirerek ve çağımızın futboluna uydurarak inşallah onları ötesine geçeceğimizi düşünüyorum. Yeni nesil teknik direktörlerin (Arda Turan, Selçuk İnan, Çağdaş Atan...) ne yaptığını yakından takip ediyorum. Hepsinin oyun içinde planının ve stratejisinin olduğunu görüyorum. Mutlaka takımlarına bir dokunuşları var. Bizler için çok güzel ve tatlı bir rekabet."

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Burak Yılmaz icardi Osimhen
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