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Burak Yılmaz: Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.10.2019 08:41 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Burak Yılmaz, “Hiç bir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Biz onlarla beraberiz, dualarımız onlarla. İnşallah Allah onları muzaffer eyler” diye konuştu.

Burak Yılmaz: Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez

2020 Avrupa Kupası Elemeleri’nde Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası karma alanda Milli futbolcu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Bu aralar bu tip maçları çok sık oynadıklarını belirten Yılmaz, “Tamamen sonuca odaklı maçlar. İstediğimizi aldık. Fransa’ya inşallah Avrupa Şampiyonası’nı garantilemek için gideceğiz. Şehitlerimiz için çok üzüntülüyüz. Cumhurbaşkanımız bizi aradı oda üzüntülüydü. Bu galibiyetle biraz nefes aldılar. Hiç bir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Biz onlarla beraberiz, dualarımız onlarla. İnşallah Allah onları muzaffer eyler” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
burak yılmaz 2020 Avrupa Kupası Elemeleri arnavutluk

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