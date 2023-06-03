SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Burak Yılmaz için resmi açıklama geldi! Ayrılık duyuruldu...

Burak Yılmaz için resmi açıklama geldi! Ayrılık duyuruldu...

03.06.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Burak Yılmaz’ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Burak Yılmaz için resmi açıklama geldi! Ayrılık duyuruldu...

Hollanda ekibi Fortuna Sittard, milli futbolcu Burak Yılmaz’ın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. Sezon başında takıma dahil olan Burak Yılmaz, sarı-yeşilli formayla 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Fortuna Sittard, Eredivisie’i bu sezon 36 puanla 13. sırada tamamladı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Burak’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

FUTBOLU BIRAKIYOR

Burak paylaşımında "Pazartesi günü saat 16:00 da Çırağan sarayında basın toplantısı yapacağım. Değerli basın mensuplarını bekliyorum. Sevgiler..." ifadelerini kullandı...

Burak Yılmaz'ın bu toplantıda futbolu bıraktığını açıklaması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giydiği kıyafetle yürek hoplattı! Binlerce beğeni...Giydiği kıyafetle yürek hoplattı! Binlerce beğeni...
Murat Sancak'tan Türk futbolunu karıştırabilecek iddialar!Murat Sancak'tan Türk futbolunu karıştırabilecek iddialar!
Icardi'den Ümit Özat paylaşımı geldi, sosyal medya yıkıldı!Icardi'den Ümit Özat paylaşımı geldi, sosyal medya yıkıldı!
Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz sezon bıraktı da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek... O isimlere dair çarpıcı kulis

Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek... O isimlere dair çarpıcı kulis

Giydiği kıyafetle yürek hoplattı! Binlerce beğeni...

Giydiği kıyafetle yürek hoplattı! Binlerce beğeni...

Ünlü menajerden Icardi açıklaması!

Ünlü menajerden Icardi açıklaması!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi transfer bitti!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi transfer bitti!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Simge Sağın da katılacak!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Simge Sağın da katılacak!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.