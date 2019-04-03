'Burak Yılmaz ile Nicolas Isimat-Mirin yumruk yumruğa kavga etti' iddiası

Turgay Demir'in iddiasına göre; Isimat Mirin, Burak Yılmaz'a sert bir müdahalede bulunca ortalık karıştı. Burak Yılmaz bu pozisyon sonrası sözlü şekilde Mirin'i uyarırken, Mirin de karşılık verince iki futbolcu birbirine girdi.
Birbirlerine yumruk sallayan iki oyuncuyu araya giren takım arkadaşları ayırdı.
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