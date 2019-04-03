SPOR

'Burak Yılmaz ile Nicolas Isimat-Mirin yumruk yumruğa kavga etti' iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.04.2019 19:56 | Son Güncelleme

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ın akşam idmanında Burak Yılmaz ile Nicolas Isimat-Mirin'in yumruk yumruğa kavga ettiğini iddia etti.

'Burak Yılmaz ile Nicolas Isimat-Mirin yumruk yumruğa kavga etti' iddiası

Turgay Demir'in iddiasına göre; Isimat Mirin, Burak Yılmaz'a sert bir müdahalede bulunca ortalık karıştı. Burak Yılmaz bu pozisyon sonrası sözlü şekilde Mirin'i uyarırken, Mirin de karşılık verince iki futbolcu birbirine girdi.

Birbirlerine yumruk sallayan iki oyuncuyu araya giren takım arkadaşları ayırdı.

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burak yılmaz Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Efendi beşiktaş :)
yaşa.. vurun uşaklar vurun. burak az akıllı ol
ÇEKİN TİNERİ ÇEKİN ÇEKİN ÇEKİN ÇEKİN OOOOOHHH ERTOO BU BEŞİKTAŞ MÜNÜHÜ 5’ler BİLİYÜMUSUN? DİNÇL?&^XH?SSH???ZZZZH?JJJJJJJ
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