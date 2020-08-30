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Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, Reims'i 1-0 devirdi

FRANSA HABERLERİ  | 30.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'de 3 milli oyuncumuzun da süre aldığı maçta Lille, Reims deplasmanında tek golle 3 puanı aldı. İlk kez Lille formasıyla bir maçın 11'inde yer alan Burak Yılmaz, golün asistini yaparak beğeni topladı.

Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, Reims'i 1-0 devirdi

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Stade de Reims ile Lille karşı karşıya geldi. Stade Auguste-Delaune'de kısıtlı seyirci önünde oynanan mücadeleyi konuk ekip Lille, 1-0'lık skorla kazandı.Lille'e galibiyeti getire ngolü 32. dakikada Jonathan Bamba attı. Bu golün asistini Türk milli yıldız Burak Yılmaz yaptı.

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BURAK İLK KEZ 11'DE YER ALDI

Lille formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan ve 79 dakika oyunda kalan Burak Yılmaz, yerini Timothy Weah'a bıraktı. Yusuf Yazıcı ise aynı dakikada Jonathan Ikone yerine oyuna dahil oldu.Lille forması giyen bir diğer Milli futbolcumuz Zeki Çelik ise 87 dakika oyunda kaldı ve Burak Yılmaz'a asistten önce pası veren isim oldu. Zeki, 34. dakikada sarı kart gördü.Bu sonucun ardından Lille, sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti. Reims ise 1 puanda kaldı.Lille, Fransa Ligue 1'de gelecek hafta Metz'i ağırlayacak. Reims ise Angers'e konuk olacak.

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