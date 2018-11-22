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Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmesi için tek şart alacaklarını bırakması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.11.2018 09:54 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın oluşan şartlarda Beşiktaş'a gelmesi oldukça zor.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz’ın işi sezon başında son dakika olmamıştı…

Siyah - beyazlı yönetimden mesaj

Trabzonspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Burak bir kez daha gündemde. Nedeni ise Şenol Güneş.

Trabzonspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Burak bir kez daha gündemde. Nedeni ise Şenol Güneş.

Yönetim cephesi Burak’a, “kadro dışısın. Alacaklarını bırak, bonservis bedeli ödemeden seni alalım” diyor.

Yönetim cephesi Burak’a, “kadro dışısın. Alacaklarını bırak, bonservis bedeli ödemeden seni alalım” diyor.

Burak ise, alacaklarını bırakamayacağını bu durumun kendisi için haysiyet meselesi olduğunu söylüyor.

Burak ise, alacaklarını bırakamayacağını bu durumun kendisi için haysiyet meselesi olduğunu söylüyor.

Bordo-mavili cephe ise Beşiktaş’a, “alacaklarını bırakmazsa 5 milyon Euro’dan aşağı bir bonservis bedeline kendisini bırakmamız söz konusu değil” diyor.

Bordo-mavili cephe ise Beşiktaş’a, “alacaklarını bırakmazsa 5 milyon Euro’dan aşağı bir bonservis bedeline kendisini bırakmamız söz konusu değil” diyor.

Şu şartlarda Burak’ın Beşiktaş forması giymesi çok uzak görünüyor. (FOTOSPOR)

Şu şartlarda Burak’ın Beşiktaş forması giymesi çok uzak görünüyor. (FOTOSPOR)
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