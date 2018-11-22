Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmesi için tek şart alacaklarını bırakması

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz’ın işi sezon başında son dakika olmamıştı…

Siyah - beyazlı yönetimden mesaj

Trabzonspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Burak bir kez daha gündemde. Nedeni ise Şenol Güneş.

Yönetim cephesi Burak’a, “kadro dışısın. Alacaklarını bırak, bonservis bedeli ödemeden seni alalım” diyor.

Burak ise, alacaklarını bırakamayacağını bu durumun kendisi için haysiyet meselesi olduğunu söylüyor.

Bordo-mavili cephe ise Beşiktaş’a, “alacaklarını bırakmazsa 5 milyon Euro’dan aşağı bir bonservis bedeline kendisini bırakmamız söz konusu değil” diyor.