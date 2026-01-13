Burak Yılmaz'ın gözü döndü, hakemin üzerine yürüdü! Tarihi ceza kapıda

Son dakika spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda tur mücadelesi veren Gaziantep FK ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma, son yılların en gergin anlarına sahne oldu. Maçın oynandığı esnada Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, aleyhlerine verilen bir karar sonrası yardımcı hakeme şiddetli itirazda bulundu.

KIRMIZI KART BARDAĞI TAŞIRDI

Mücadelenin hakemi, itirazların dozunu artıran Burak Yılmaz'a tereddütsüz kırmızı kartını gösterdi. Ne olduysa bu andan sonra oldu. Kırmızı kartı gören Burak Yılmaz, adeta sinir krizi geçirdi.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ, ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ!

Çileden çıkan Burak Yılmaz, yardımcı hakemin üzerine yürüdü. Fiziksel temasın ramak kaldığı o anlarda araya giren teknik heyet ve futbolcular, genç teknik adamı güçlükle durdurabildi. Sahayı terk etmek istemeyen ve öfkesi dinmeyen Yılmaz, uzun süren uğraşlar sonucu tribüne gönderildi.

Yaşanan bu olaylar maçın durmasına neden olurken, Burak Yılmaz'a PFDK'dan ağır bir ceza gelmesi bekleniyor.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)