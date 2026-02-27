Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi görülmemiş skandal! Abdullah Kavukcu'dan olay hareket: "Kameralarda Okan hocanın yanında sadece ben olacağım!"

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ancak geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında aldığı beklenmedik mağlubiyetle sarsılan Galatasaray'da, suların durulmadığı ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı camia sahadaki kötü futbolu tartışırken, asıl kıyametin maçtan hemen önce yöneticiler arasında koptuğu iddia edildi.

MAÇ ÖNCESİ YÖNETİCİLER BİRBİRİNE GİRDİ!

Spor basınının tanınmış isimlerinden Osman Altunterim, Galatasaray yönetiminin zirvesinde yaşanan ve duyulur duyulmaz büyük tepki çeken o skandal kavgayı gün yüzüne çıkardı.

İddiaya göre; Konyaspor karşılaşmasının hemen öncesinde Galatasaray'ın ağır toplarından Abdullah Kavukcu ile yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan arasında ipler tamamen koptu. İkili arasında yaşanan şiddetli tartışmanın ardından Kavukcu'nun, yetkilerini kullanarak Fatih Demircan'ın stadyumdaki akreditasyonunu tek taraflı olarak iptal ettirdiği öne sürüldü.

"OKAN HOCANIN YANINDA SADECE BEN GÖZÜKECEĞİM" KRİZİ!

Galatasaray camiasında şok etkisi yaratan bu kavganın altından çıkan sebep ise taraftarlara "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Osman Altunterim'in çarpıcı iddialarına göre; Abdullah Kavukcu'nun bu sert hamlesinin altında tamamen "kamera önünde olma" isteği yatıyor. Kavukcu'nun, takım otobüsten inerken veya stadyum koridorlarında kameralar kayıt yaparken teknik direktör Okan Buruk'un hemen yanında kendisinden başka hiçbir yöneticinin kadrajda görünmesini istemediği, bu yüzden Demircan ile ego savaşına girdiği belirtildi.

Konyaspor maçındaki mağlubiyetin üzerine, yönetim katında yaşanan bu "görünürlük ve ego" krizi Sarı-Kırmızılı taraftarları sosyal medyada isyan noktasına getirdi.