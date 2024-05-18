Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor, Konyaspor 2-2 berabere kaldı ve ligde kalmayı garantiledi.
Ligin ikinci yarısında takımın başına geçen Burak Yılmaz, Kayserispor'u ligde tutmayı başardı.
Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Kaçırdığımız çok pozisyon, iki tane direkten dönen topumuz, sayılmayan 1 golümüz var. Yine de 1 puan çok değerli. Hatay’ın berabere kalması bu günü sadece ötelemiş olduğunu düşünüyorum. Haftaya istediğimiz puanları alıp, ligi garantileyip yeni sezona hazırlanacağız” dedi.