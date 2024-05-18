Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor, Konyaspor 2-2 berabere kaldı ve ligde kalmayı garantiledi.

BURAK YILMAZ TAKIMI LİGDE TUTTU

Ligin ikinci yarısında takımın başına geçen Burak Yılmaz, Kayserispor'u ligde tutmayı başardı.

KONYA'DAN AÇIKLAMA

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Kaçırdığımız çok pozisyon, iki tane direkten dönen topumuz, sayılmayan 1 golümüz var. Yine de 1 puan çok değerli. Hatay’ın berabere kalması bu günü sadece ötelemiş olduğunu düşünüyorum. Haftaya istediğimiz puanları alıp, ligi garantileyip yeni sezona hazırlanacağız” dedi.





