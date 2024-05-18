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Burak Yılmaz, Kayserispor'u ligde tutmayı başardı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.05.2024 22:19
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Süper Lig'in 37’nci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu skorun ardından Kayserispor, ligde kalmayı garantiledi.

Burak Yılmaz, Kayserispor'u ligde tutmayı başardı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor, Konyaspor 2-2 berabere kaldı ve ligde kalmayı garantiledi.

BURAK YILMAZ TAKIMI LİGDE TUTTU

Ligin ikinci yarısında takımın başına geçen Burak Yılmaz, Kayserispor'u ligde tutmayı başardı.

KONYA'DAN AÇIKLAMA

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Kaçırdığımız çok pozisyon, iki tane direkten dönen topumuz, sayılmayan 1 golümüz var. Yine de 1 puan çok değerli. Hatay’ın berabere kalması bu günü sadece ötelemiş olduğunu düşünüyorum. Haftaya istediğimiz puanları alıp, ligi garantileyip yeni sezona hazırlanacağız” dedi.

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