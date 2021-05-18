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Burak Yılmaz: Korkmayın, biz şampiyon olacağız

18.05.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Yılmaz'ın St. Etienne maçı sonrasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşma Fransa'da gündeme oturdu.

Burak Yılmaz: Korkmayın, biz şampiyon olacağız

Milli yıldızımız Burak Yılmaz'ın sürüklediği Lille'in St. Etienne ile berabere kalıp puan kaybettiği maçın ardından yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Şampiyonluğunu ilan etmek için son maçı kalan Lille'in golcüsü Burak Yılmaz, maç sonunda takım arkadaşları ile soyunma odası koridorlarında "Korkmayın! Haftaya biz şampiyon olacağız. Göreceğiz, göreceksiniz, herkes görecek!" sözlerini kullandı.

Takım arkadaşlarını maç sonunda şampiyonluğa inandıran Burak Yılmaz'ın sözleri özellikle Fransa'da geniş yankı uyandırdı.

Fransa Ligue 1'de sezonun bitimine 1 hafta kala Lille, 80 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. En yakın takipçisi PSG ise 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son hafta ise Lille, Angers ile deplasmanda karşı karşıya gelirken PSG ise Brest'e konuk olacak.


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