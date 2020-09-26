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Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı

FRANSA HABERLERİ  | 26.09.2020 08:03 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lille, sahasında Nantes'ı 2-0 mağlup ederken, Türk yıldız Burak Yılmaz, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü attı

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı gibi isimleri kadrosunda bulunduran Lille, Ligue 1'in 5. haftasında Nantes'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, Nicolas Pallois kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 86. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 87. dakikada beyaz noktanın başına geçen Türk yıldız, fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. (2-0). Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk golünü de atmış oldu.

Öte yandan Türk oyunculardan Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, 90. dakikada Burak Yılmaz, yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

(İHA)

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