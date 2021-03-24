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Burak Yılmaz, 'Portakal'ı çok seviyor!

24.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Yılmaz, son 50 yılda Hollanda'ya en çok gol atan oyuncu oldu.

Burak Yılmaz, 'Portakal'ı çok seviyor!

Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldiği mücadelede Burak Yılmaz golleriyle yıldızlaştı.

A Milli oyuncumuz, ikincisi penaltıdan olmak üzere 15. ve 34. dakikalarda ağları sarsarak takımımızı 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Maçın 3-2'ye gelmesinden sonra bir kez daha sahneye çıkan Kral, 81. dakikada frikikten attığı golle Hollanda'yı bitiren oyuncu oldu.

HOLLANDA'YI ÇOK SEVİYOR

Hollanda ile oynadığımız son 3 maçta da ağları sarsan Burak Yılmaz, en sevdiği milli rakibine karşı 5. kez ağları sarstı.

Burak Yılmaz ayrıca, son 50 yılda Hollanda Milli Takımı ağlarını en çok sarsan oyuncu oldu. Öte yandan Burak, 1980'den sonra Hollanda karşısında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak da maça imzasını attı.

5 gol - Burak Yılmaz
4 gol - Cristiano Ronaldo
4 gol - Jan Koller

CEZA SAHASI DIŞINDAN İKİ GOL ATTI

Öte yandan tecrübeli oyuncu, 15. dakikada attığı golle A Milli Takım formasıyla ceza sahası dışından ilk golünü Hollanda'ya atarken, 81. dakikadaki frikik golüyle de bir maçta ceza alanı dışından 2 gol atmış oldu.

Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta da ağları sarstı.

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