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Burak Yılmaz resmen açıklamıştı, Lille'e bir Türk daha!

25.05.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine transferde bomba patladı! Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille tarih yazarak şampiyon oldular. Türk yıldızların forma giydiği Fransız ekibi şampiyonluk sonrası bombayı patlattı ve bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor. İşte detaylar...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı, Lille'e bir Türk daha!

Transferde son dakika gelişmesi! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız ekibi Lille 10 yıl sonra şampiyonluğunu resmen ilan etti. Kadrosunda dünyanın en iyi oyuncularını barındıran PSG, Lille'in ardından ligde 2. sırada yer aldı.

BURAK ATTI, ŞAMPİYONLUK GELDİ

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Şampiyonlukta büyük bir pay sahibi Burak Yılmaz gösterdiği performans ile Fransız basının gözdesi olmuş durumda. 35 yaşındaki milli yıldız şampiyonluğun ilan edildiği maçta da takımın 2. golünü attı ve şampiyonluğu perçinlemişti.

BURAK PAYLAŞILAMIYOR

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Bu gelişmeler devam ederken Burak Yılmaz'ın adı transferde birçok takımla anılmaya başladı. Başta Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe ile anılırken, Burak'a ABD'de de Beckham'ın takımı da talip olmuş durumda.

BURAK YILMAZ DUYURMUŞTU

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Geçtiğimiz aylarda transfer konuşan 35 yaşındaki milli golcü Burak Yılmaz sürpriz bir açıklamaya imza atmıştı. Burak Yılmaz, Lille'e transfer etmek istediği oyuncuyu resmen açıklamıştı. Yılmaz, Türkiye'den Dorukhan ve Abdülkadir'in Fransız ekibinde görmek istediği söylemişti.

AYRILIK KESİNLEŞTİ

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Şampiyonluk kutlamalarına Beşiktaş'a veda gibi bir şarkıyla sahneye çıkan Dorukhan Toköz, yeni sözleşme konusunda Beşiktaş Yönetimi ile anlaşmaya varamamıştı. Beşiktaş'tan 4 yıllık anlaşma isteyen ve garanti de 1.5 milyon euro maaş bekleyen Dorukhan, siyah-beyazlı yönetimden 800 bin euro cevabı alınca takım arayışlarına başlamıştı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI GELDİ

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Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile anlaşmayan 25 yaşındaki milli yıldız Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşuluyordu ancak milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Bu ihtimalin sıfır" olduğunu açıkladı.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI

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Türkiye'ye birçok dünya yıldızının transferinde imzası olan Ahmet Bulut'un ifadesine göre Fenerbahçe defterini açılmadan kapanan Dorukhan Toköz büyük bir sürprizin altına imza attı ve Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile görüşmelere başladı.

4 YILLIK İMZA

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Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille ile görüşmelerini sürdüren Dorukhan Toköz'ün Fransız kulübü ile EURO 2020'den hemen önce Haziran ayı başında 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

AHMET NUR ÇEBİ: AVRUPA'YI İSTİYOR

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Dorukhan Toköz'ün Avrupa'ya gitmek istediğini söylerken, "Dorukhan ile henüz vedalaşmadık ama kontratı bitti. Cumhurbaşkanımıza ziyaret ettiğimizde geldi, yanıma çağırdım uçakta, Avrupa'da oynamak istiyor. 'Eğer dışarıda oynayacaksan, hevesin varsa, bize güle güle demekten başka bir şey yakışmaz ancak kapı sana her zaman açık, Ocak ayında olmadı gel' dedim. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Dorukhan Toköz
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Başkan dorukhana kapı açarsan bayağı taraftar kaybedersin demedi deme.

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