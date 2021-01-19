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Burak Yılmaz sakatlandı! 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak...

FRANSA HABERLERİ  | 19.01.2021 09:44 | Son Güncelleme

Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sakatlığından dolayı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Burak Yılmaz sakatlandı! 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak...

Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sakatlığından dolayı 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Milli futbolcumuz, Fransa Ligue 1'i 20. haftasında Lille'in sahasında Reims ile oynadığı maçın kadrosunda da sakatlığı nedeniyle yer almamıştı. Yılmaz'ın takımı Lille, 20 hafta sonunda 42 puanlı PSG'nin ardından averaj ile ikinci sırada bulunuyor. Sezon başından beri formda bir grafik çizen Burak Yılmaz, 9 golle, Fransa Ligue 1'i en golcü isimleri arasında yer alıyor.

Öte yandan Lille'de top koşturan bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı, korona virüsü atlattı ve Reims ile oynanan maçta ilk 11'de yer aldı.

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