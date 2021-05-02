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Burak Yılmaz şampiyonluk için atıyor!

02.05.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk heyecanı tam gaz sürerken, Lille, Nice'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Burak Yılmaz şampiyonluk için atıyor!

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille, 35.hafta maçında evinde Nice'i konuk etti.
Geçtiğimiz hafta Lyon galibiyetinin mimarı olan ve 2 gol atan Burak Yılmaz, Nice karşısında da boş geçmedi.

Tecrübeli golcü 13. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, Lille formasıyla 100. maçına çıkan Zeki Çelik ise 56. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Lille sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 76'ya çıkaran Lille, PSG'nin bir puan önünde zirvede yer aldı.

BURAK GOL SAYISINI 13'E ÇIKARDI

Burak Yılmaz sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.

Ligde bu sezon çıktığı 25. maçta 13. golünü kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda. Ligue 1'de bu sezon 28 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın ise 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 26 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Öte yandan, maçın ardından Lille'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ayağınıza sağlık çocuklar. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in sayesinde Lille Ligue'1'in liderliğini yeniden aldı" ifadeleri kullanıldı.

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