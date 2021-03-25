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Burak Yılmaz şov yaptı, Mesut Özil sessiz kalmadı

25.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan maçta skorun 3-0'a gelmesinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Burak Yılmaz şov yaptı, Mesut Özil sessiz kalmadı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi. A Milli Takım'da Lille forması giyen Burak Yılmaz geceye damga vurdu.

35 yaşında yıldız golcü yaptığı hat-trick ile dikkatleri çekti. 3. gol sonrasında Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi. Mesut Özil, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan maçı büyük bir heyecanla takip etti. Mesut Özil, skor 3-0'a geldikten sonra yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

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Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
çalhanoğlunu gıptayla izliyordur..
Almana bak sen....
Mesut u alkışlıyorum. burak attığı goller için extra pirim istemiş olabilir.

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