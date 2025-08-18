SPOR

Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK'da alınan 2 yenilgi sonrası ayrılık...

Trendyol Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı Gaziantep FK'da İsmet Taşdemir'le yaşanmak üzere. Öte yandan, Antep ekibini Burak Yılmaz'la anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'e Galatasaray ve Konyaspor yenilgileriyle başlayan Gaziantep FK'de şok bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Gaziantep FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.

BURAK YILMAZ DÖNÜYOR

İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmaya hazırlanan Gaziantep FK'nın Burak Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Ajansspor'un haberine göre Gaziantep yönetimi, Burak Yılmaz'ı bugün şehre davet etti.

İSMET TAŞDEMİR'İN KARİYERİ

İsmet Taşdemir, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Kocaelispor'u şampiyon yapıp Trendyol Süper Lig'e çıkardıktan sonra takımdan ayrılmıştı. Ayrıca 2016/17 sezonunda Ankaragücü'nü de şampiyonlukla TFF 1.lig'e çıkarmış, 2023/24 sezonunda da Bodrumspor'u play-off mücadeleleri sonucunda Süper Lig'e taşımıştı.

