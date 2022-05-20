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Burak Yılmaz Süper Lig'e geri mi dönecek? Galatasaray veya Beşiktaş'a transferi gündemdeydi, dikkat çeken paylaşım

20.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Yılmaz transferi iddiası spor gündemini hareketlendirdi. Yarın Lille'deki son maçına çıkacak olan tecrübeli forvetin Süper Lig'e geri dönem ihtimali bulunuyor. Beşiktaş veya Galatasaray'a transfer olabileceği konuşulan Burak Yılmaz'dan geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çok sayıda taraftar söz konusu paylaşımın altına yıldız futbolcu için 'Geri dön' çağrısı yaptı.

Burak Yılmaz Süper Lig'e geri mi dönecek? Galatasaray veya Beşiktaş'a transferi gündemdeydi, dikkat çeken paylaşım
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Burak Yılmaz'ın gelecek sezon hangi takımda olacağı merak edilirken, Fransa'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız futbolcunun geleceği şekillenmeye başladı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi listesinde olduğu iddia edilen tecrübeli golcüden, geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

BURAK YILMAZ, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kişisel sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan 36 yaşındaki futbolcu, "Yarın Lille deki son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

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2020 yılının Ağustos ayında Lille'e imza atan Burak Yılmaz, Lille'de 72 resmi maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, Lille'deki iki sezonunda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.

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BEŞİKTAŞ'TA BURAK YILMAZ SESLERİ

Teknik direktör Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda bir golcü transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın listesinde Burak Yılmaz olduğu iddia edildi. Sezon sonunda Batshuayi ile yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki yıldıza teklif götürmeye hazırlanıyor.

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"DÖNMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Siyah-beyazlı yönetimle görüşerek futbolu burada bırakmak istediğini söyleyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, "Ben Beşiktaşlıyım. Futbolu, taraftarı olduğum kulübün kaptanı olarak bırakmak isterim. Dönmeyi çok istiyorum. Maddi konular ise daha sonra gelir" dediği iddiası basında yer almıştı.

GALASARAY'A DA GERİ DÖNMESİ GÜNDEMDEYDİ

Yeni başkan ve yönetimini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanan Galatasaray'da da Burak Yılmaz transferi gündeme geldi. Mevcut başkan adaylarının 36 yaşındaki golcü futbolcunun geri dönüşüne sıcak baktığı iddia edildi. Ancak hem seçim için tedbir kararı alınması hem de sürecin daha da fazla uzama ihtimali, transfer operasyonunda ciddi bir belirsizlik yarattı.

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FRANSIZ BASININDAN MLS İDDİASI

Öte yandan Fransa basınındaki haberlere göre; Lille ile sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın yeni durağı MLS olacak.

Amerikan Futbol Ligi takımlarının listesinde olan tecrübeli golcünün kariyerinde yeni bir macera yaşamayı istediği biliniyor.

Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Gollerini İstanbul devi için sıralıyacak...Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Gollerini İstanbul devi için sıralıyacak...

REKOR KIRACAK

Burak Yılmaz MLS'e transfer olması durumda bir ilki gerçekleştirmiş olacak. 36 yaşındaki golcü Amerika'ya gitmesi durumda hem Türkiye Milli Takımı'nda oynamış hem de MLS'de forma giymiş ilk futbolcu olma unvanını eline geçirmiş olacak.


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