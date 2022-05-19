SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Gollerini İstanbul devi için sıralıyacak...

Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Gollerini İstanbul devi için sıralıyacak...

19.05.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Lille'in yaşadığı şampiyonlukta büyük rol oynayan Burak Yılmaz'ın Fransa kariyeri sona erdi. Takım arkadaşlarıyla buluşan ve bir yemek düzenleyen milli futbolcu, herkesle vedalaştı. Önümüzdeki sene Türkiye'de oynamasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'ın takımı da yavaş yavaş belli oluyor. İşte detaylar...

Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Gollerini İstanbul devi için sıralıyacak...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İlerleyen yaşına rağmen performansı hiç düşmeyen Burak Yılmaz, Fransa'da da tarih yazdı. Geçtiğimiz sezon Lille'i PSG'nin önünde şampiyon yapan milli futbolcu rotasını Türkiye'ye çevirdi. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Burak Yılmaz'ın yeni takımı da netleşiyor...

VARSA YOKSA BEŞİKTAŞ

285102

Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda bi golcü transferi isteyen Kara Kartal için yeni gelişmeler yaşanabilir. Sezon sonunda Batshuayi ile yola devam etmeme kararı alan Kara Kartal, eski golcüsü Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katabilir. Burak Yılmaz, Lille'den ayrılırken, gelecek transfer tekliflerini de değerlendirmeye almıştı. Beşiktaş'ta daha önce forma giyen ve şuan Fransız temsilcisi Lille'de oynayan golcü Burak Yılmaz, yeni sezonda Kara Kartal'a döneceğinin sinyalini verdi.

"BEN BEŞİKTAŞLIYIM"

burak_yilmazbjk-org5s

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetimle görüşerek futbolu burada bırakmak istediğini söyleyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, "Ben Beşiktaşlıyım. Futbolu, taraftarı olduğum kulübün kaptanı olarak bırakmak isterim. Dönmeyi çok istiyorum. Maddi konular ise daha sonra gelir" dediği öğrenildi. Bu sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi'nin performansından memnun kalmayan yönetimin Burak Yılmaz'ın çağrısına olumlu cevap verdiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hem veda etti hem 12 tane iPhone 13 verdi...Hem veda etti hem 12 tane iPhone 13 verdi...
İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyorİsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor
Mert Hakan veda etti! "Yolun açık olsun"Mert Hakan veda etti! "Yolun açık olsun"
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti

Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray...

Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray...

Bu gol sosyal medyada gündem olmuş durumda!

Bu gol sosyal medyada gündem olmuş durumda!

Trabzonspor'un rakipleri korkuttu!

Trabzonspor'un rakipleri korkuttu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.