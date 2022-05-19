Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüyor! Gollerini İstanbul devi için sıralıyacak...

İlerleyen yaşına rağmen performansı hiç düşmeyen Burak Yılmaz, Fransa'da da tarih yazdı. Geçtiğimiz sezon Lille'i PSG'nin önünde şampiyon yapan milli futbolcu rotasını Türkiye'ye çevirdi. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Burak Yılmaz'ın yeni takımı da netleşiyor...

VARSA YOKSA BEŞİKTAŞ

Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda bi golcü transferi isteyen Kara Kartal için yeni gelişmeler yaşanabilir. Sezon sonunda Batshuayi ile yola devam etmeme kararı alan Kara Kartal, eski golcüsü Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katabilir. Burak Yılmaz, Lille'den ayrılırken, gelecek transfer tekliflerini de değerlendirmeye almıştı. Beşiktaş'ta daha önce forma giyen ve şuan Fransız temsilcisi Lille'de oynayan golcü Burak Yılmaz, yeni sezonda Kara Kartal'a döneceğinin sinyalini verdi.

"BEN BEŞİKTAŞLIYIM"

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetimle görüşerek futbolu burada bırakmak istediğini söyleyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, "Ben Beşiktaşlıyım. Futbolu, taraftarı olduğum kulübün kaptanı olarak bırakmak isterim. Dönmeyi çok istiyorum. Maddi konular ise daha sonra gelir" dediği öğrenildi. Bu sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi'nin performansından memnun kalmayan yönetimin Burak Yılmaz'ın çağrısına olumlu cevap verdiği öğrenildi.

