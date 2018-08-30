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Burak Yılmaz, Trabzonspor - Galatasaray maçında forma giyemeyecek!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.08.2018 17:26 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor! Son dakika bilgisine göre Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Galatasaray'la oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Burak Yılmaz, Trabzonspor - Galatasaray maçında forma giyemeyecek!

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçında Burak Yılmaz'dan faydalanamayacak.

TRT Spor'un haberine göre Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un Cumartesi günü 21:45'te Galatasaray ile oynayacağı maçta sahadaki yerini alamayacak.

Burak Yılmaz, bu sezon Trabzonspor'da sadece 26 dakika oynayabildi. 33 yaşındaki golcü futbolcu, takımının Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını kaçırırken Sivasspor maçında ikinci yarı oyuna girmişti.

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