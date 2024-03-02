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Burak Yılmaz tribünle gerilim yaşadı! Maçın hakemi kırmızı kart gösterince saha iyice karıştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.03.2024 18:26
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Burak Yılmaz'ın mücadelenin son dakikalarında kırmızı kart görmesi maçın önüne geçti.

Burak Yılmaz tribünle gerilim yaşadı! Maçın hakemi kırmızı kart gösterince saha iyice karıştı...

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Rizespor ile oynanan maçın 86. dakikasında kırmızı kart gördü.

TRİBÜNLE GERİLİM YAŞADI

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Maçın son anlarında Kayserisporlu Gökhan Sazdağı taç kullanmak için top toplayıcı çocuktan topu alırken sert bir tepki gösterdi. Topun yavaş verilmesine kızan Gökhan Sazdağı ile Çaykur Rizesporlu oyuncular arasında gerilim yaşandı. Burak Yılmaz'ın da araya girmesiyle olay büyüdü ve tribüne sıçradı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Yaşanan gerilim sonrası Burak Yılmaz kırmızı kartla sahadan ihraç edildi. Sahayı terk ederken Rizespor tribünleriyle gerilim yaşayan Burak Yılmaz'ı yardımcıları zor da olsa sakinleştirdi.

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