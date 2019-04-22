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Burak Yılmaz: Ukalalık gibi olacak ama gol olacağına inanmıştım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.04.2019 22:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş'a Demir Grup Sivasspor maçında galibiyeti getiren Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için ufak da olsa bir ışığın peşinden gittiklerini söyleyen Burak Yılmaz, frikikte topun başına geldiğinde gol olacağına inandığını belirtti.

Burak Yılmaz: Ukalalık gibi olacak ama gol olacağına inanmıştım
  1. dakikada attığı frikik golüyle Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında tutan Burak Yılmaz, yayıncı kuruluşa konuştu.

Sivasspor kalecisi Tolgahan'ın frikik golü nedeniyle kendini tebrik etmesine Burak Yılmaz, "Tolgahan'a teşekkür ediyorum. Sivasspor'un kaptanı, mağlup olunca tebrik etmeyi de biliyor, aslan gibi bir kardeşimiz." karşılığını verdi.

Şampiyonluk yarışındaki şanslarıyla ilgili görüşü sorulan Beşiktaş'ın yıldızı, "Ufak bir ışık varsa, bu ışığın peşinde gidiyoruz. Bugün kazanıp lidere yaklaşmak istiyorduk. Çok karıştı üst taraf, biz sadece kazanmak istiyoruz." cevabını verdi.

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"TUZAĞA DÜŞTÜ DİYELİM KARDEŞİM"

Frikik golünü anlatan Burak Yılmaz, "Şenol hoca Adem ile beni yazıyor frikiklerde. Biraz uzaktı frikik, Adem'e ben vurayım, uzak dedim. Tolgahan'a baktım, yakın köşeye vuracağımı sandı ve yakın köşeye 2 kişiyi koydu. Ben de görmediği için uzak köşeye vurdum. Tuzağa düştü diyelim kardeşim." ifadelerini kullandı.

"UKALALIK GİBİ OLUYOR AMA..."

Transfer olduğu günden bu yana yaptığı katkılar hatırlatılan yıldız golcü, "Takım olarak yükselen bir grafiğimiz var. Artık takım olduk diyebiliriz. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Ben atıyorum, Beşiktaş kazanıyor diye bir şey yok. Bazen ben atmıyorum, başkaları atıyor. Biz bir takımız, goller bana nasip oluyor. İnşallah böyle devam eder. Böyle şeyler söylemek istemiyorum, ukalalık gibi oluyor ama golden önce çok konsantre oldum, gol olacağına çok inanmıştım." değerlendirmesini yaptı.

"TEBRİK ETMEYİ UNUTMUŞ İNSANLARIZ"

Golünün 'Günün hareketi' olarak yorumlanmasına karşılık Burak Yılmaz, "Günün hareketini kaleci Tolgahan yaptı. Biz tebrik etmeyi unutmuş insanlarız, çok görmüyoruz, Tolgahan kardeşim gol nedeniyle beni tebrik etti." dedi ve sözlerini noktaladı.

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