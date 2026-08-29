TFF açıkladı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki ilk hafta maçlarının günlerinin netleşmesinin ardından Süper Lig'deki programda da değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA takvimi doğrultusunda İstanbul Başakşehir FK-Galatasaray ile Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmalarının oynanacağı tarihleri açıkladı.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY 4 EYLÜL'DE

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 4. hafta müsabakalarının ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçına çarşamba günü çıkacak.

Bu nedenle İstanbul Başakşehir FK ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşması 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 5 EYLÜL'DE

Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk hafta mücadelesinin perşembe günü olması nedeniyle Beşiktaş ile oynayacağı derbinin tarihi değiştirildi.

Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA tarafından ilan edilen UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre İstanbul Başakşehir FK - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakalarının günleri belirlenmiştir.

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 4. hafta müsabakaları sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak olan 1. hafta maçlarında temsilcimiz Galatasaray'ın Çarşamba günü müsabakası olması nedeniyle İstanbul Başakşehir FK müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Perşembe günü müsabakası olması nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacaktır."