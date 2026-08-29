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SON DAKİKA|Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki lig aşaması fikstürü belli oldu. İki temsilcimizi zorlu rakipler beklerken, futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşmaların tarihleri ve maç programı da netleşti.

SON DAKİKA|Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki karşılaşmalar Monako'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Grimaldi Forum'da çekilen kura çekimini eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

SON DAKİKA|Fenerbahçe ve Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! 1

Kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakipleri; Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar (D), Villareal, Slavia Prag, LASK Linz (D) olmuştu.

Şampiyonlar Ligi fikstürü:

10 Eylül 2026 / 18.45: Fenerbahçe - AS Roma

14 Ekim 2026 / 21.00: Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim 2026 / 18.45: Fenerbahçe - SK Slavia Praha

4 Kasım 2026 / 18.45: Fenerbahçe - Liverpool FC

25 Kasım 2026 / 21.00: FC Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026 / 21.00: LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027 / 18.45: Fenerbahçe - Villarreal CF

27 Ocak 2027 / 21.00: Atletico de Madrid - Fenerbahçe

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

SON DAKİKA|Fenerbahçe ve Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! 2

Kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri; Barcelona (E), PSG (D), Aston Villa (E), Sporting Lizbon (D), Feyenoord (E), Lille (D), Stuttgart (E), AEK (D) olmuştu.

Şampiyonlar ligi fikstürü:

9 Eylül 2026 / 21.00: Sporting Clube de Portugal - Galatasaray

13 Ekim 2026 / 21.00: Galatasaray - FC Barcelona

21 Ekim 2026 / 18.45: LOSC Lille - Galatasaray

3 Kasım 2026 / 18.45: Galatasaray - VfB Stuttgart

24 Kasım 2026 / 18.45: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026 / 21.00: AEK Athens FC - Galatasaray

19 Ocak 2027 / 18.45: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027 / 21.00: Paris Saint-Germain - Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe şampiyonlar ligi
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