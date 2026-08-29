SON DAKİKA|Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki karşılaşmalar Monako'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Grimaldi Forum'da çekilen kura çekimini eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi.
Kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakipleri; Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar (D), Villareal, Slavia Prag, LASK Linz (D) olmuştu.
10 Eylül 2026 / 18.45: Fenerbahçe - AS Roma
14 Ekim 2026 / 21.00: Aston Villa - Fenerbahçe
20 Ekim 2026 / 18.45: Fenerbahçe - SK Slavia Praha
4 Kasım 2026 / 18.45: Fenerbahçe - Liverpool FC
25 Kasım 2026 / 21.00: FC Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık 2026 / 21.00: LASK - Fenerbahçe
20 Ocak 2027 / 18.45: Fenerbahçe - Villarreal CF
27 Ocak 2027 / 21.00: Atletico de Madrid - Fenerbahçe
Kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri; Barcelona (E), PSG (D), Aston Villa (E), Sporting Lizbon (D), Feyenoord (E), Lille (D), Stuttgart (E), AEK (D) olmuştu.
9 Eylül 2026 / 21.00: Sporting Clube de Portugal - Galatasaray
13 Ekim 2026 / 21.00: Galatasaray - FC Barcelona
21 Ekim 2026 / 18.45: LOSC Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026 / 18.45: Galatasaray - VfB Stuttgart
24 Kasım 2026 / 18.45: Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026 / 21.00: AEK Athens FC - Galatasaray
19 Ocak 2027 / 18.45: Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027 / 21.00: Paris Saint-Germain - Galatasaray
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