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Burçin Orhon hastane odasından dua istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:46 | Son Güncelleme

Bir döneme dansçı olarak damgasını vuran şimdi de genç dansçılar yetiştiren Burçin Orhon, kalp pilinin değişmesi için bıçak altına yatıyor. Burçin Orhon hastane odasından paylaşıp yapıp dua istedi.

Burçin Orhon hastane odasından dua istedi

1995'te Süheyl Uygur ile evlenen üç çocuk annesi Burçin Orhon, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri Instagram sayfasından paylaştı. Üç çocuk annesi Orhon, hastane odasında çekilen iki tane fotoğrafını

"Sabah hüznü. Sabah kedisi. Sabahın endişesi. Bugün ameliyat günü. İzmir. Gazi Hastanesi. Böyle zamanlarda insan kendi şehrinin konforunu, arkadaş eş dost etrafta olduğunu bilmeyi özlüyor. Belki de sadece endişe benimki. Kim bilir. Ama işte tek başına hissetmek istemedim. Biliyorum hepiniz oralarda buralardasınız. Duanızı esirgemeyin bugün benden" notuyla paylaştı.

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Takipçilerinin şifa ve iyi dileklerini gönderdiği Burçin Orhon, kalp pilinin değişeceğini söyledi.

Orhon, geçen yılın ekim ayında da kalp pilinin kontrol edilmesi için hastaneye gitmiş ve oradan da fotoğraf paylaşmıştı.

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Orhon, hastane odasında çekilen fotoğrafını "Yarı robot olduğumu açıklıyorum. #biotronik Pilim bir sene sonra değişecek. Şimdilik her şey yolunda sayılır. Pilli bebek olarak devam." notu ile Instagram'da paylaşmıştı.

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