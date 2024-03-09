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Burçin Terzioğlu ayrılık iddialarını doğruladı: "Ayrılığın sebebi özel şeyler..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 10:58
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Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyorlardı. Aşklarını gittikleri tatilde duyuran çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Ayrılık iddialarını doğrulayan Terzioğlu; "Evlilik teklifi almıştım ama ayrılığın sebebi özel şeyler. Bir araya gelmek ne kadar doğalsa ayrılmak da o kadar doğal" dedi.

Burçin Terzioğlu, Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi, Kınalı Kar, Melekler Adası, Kadın İsterse, Poyraz Karayel, Yalancı gibi birçok başarılı projede rol aldı.

Gayrettepe'deki bir etkinliğe katılan Burçin Terzioğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terzioğlu, oyunculuk süreci ve son zamanlarda projelerde yer almama sebebi hakkında konuştu.

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Burçin Terzioğlu; "Keyfim yerinde aslında... Bu sezon için içimize sinen proje olmadı. Okuyorum ve bakıyorum şu an. Yaz geliyor zaten. Baharı da bekliyorum, kıştan biraz sıkıldık" dedi.

Öte yandan Burçin Terzioğlu'nun kısa bir süre önce spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu ile birlikteliğini sonlandırdığı ileri sürülmüştü.

"NEDEN BİTTİĞİYLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Ayrılık iddialarını doğrulayan Terzioğlu; "Evet haber doğru. Neden başladığı ya da neden devam ettiği hakkında hiç konuşmadım. Neden bittiğiyle ilgili de konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Habertürk'ün haberine göre; Terzioğlu, ayrıca; "Evlilik teklifi almıştım ama ayrılığın sebebi özel şeyler. Bir araya gelmek ne kadar doğalsa ayrılmak da o kadar doğal. Evlilik stresi de sebepler arasında değil" açıklamasında bulundu.

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