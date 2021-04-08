Burçin Terzioğlu'dan estetik itirafı! 'Bir ay basket topu gibi gezdim'

Son olarak Exxen'de yayınlanan 'Hükümsüz' adlı dizide rol alan Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayınlanan programı 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu.

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Burçin Terzioğlu, bu konuyla ilgili "Dört yaşındaydım oyunculuğa başladığımda. 'Bu kızdan bir şey olur' dediler herhalde ki, devamı geldi. İşten ziyade oyun gibi geliyordu o zamanlar. Ama gece 02.00'da uykundan uyandırılıp, sahneye bırakıldığında aslında onun bir oyun olmadığını hissediyorsun" diye konuştu.

'GASTRONOMİ OKUDUM'

Yemek yemeyi çok seviyorum diyen Terzioğlu, "Kötü yemek sevmem. Mutsuz olurum. Gastronomi turizmleri yaparım. İyi yemek seviyorsam, iyi yemek yapmalıyım diye düşündüm. O yüzden de işletme ile beraber gastronomi okudum" dedi.

'BİR AY BASKET TOPU GİBİ GEZDİM'

Estetiği olduğunu söyleyen Burçin Terzioğlu, "19-20 yaşındayken burnumu yaptırmıştım. Teknoloji o kadar kötüydü ki, bir ay basket topu gibi gezdim" diye konuştu.

'DOLANDIRILDIM'

'Daha önce dolandırıldın mı?' sorusunu yanıtlayan oyuncu, başına gelenleri; "Bir gün televizyon bozuldu. Ses var görüntü yok. Tamirci çağırdık. Bir parça lazımmış, parasını peşin ödeyin, gelip evde takacağız dediler. Televizyon parasına yakın bir para verdik, bir daha ulaşamadık. Daha kötüsü, televizyon bozuk değilmiş. Kumanda da bir tuş varmış ekran karartan, ona basılmış" sözleriyle anlattı.

Açlığa tahammül edemeyen Terzioğlu, "İki tane insan var. Biri aç Burçin, biri tok Burçin. Utanıyorum açken yaptıklarımdan. Tanıyanlar 'Sen şunu bir ağzına at, şekerin düşmüş' diyorlar. 10 dakika sonra her şey düzeliyor" dedi.



