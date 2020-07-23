Burçin Terzioğlu sevgilisiyle halk plajında

Kendisi gibi oyuncu olan İlker Kaleli'den ayrıldıktan sonra spor eğitmeni Umut Duygu ile yeni bir aşka yelken açan Burçin Terzioğlu, sevgilisiyle Marmaris'te görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Günlük kirası 2500 lira olan bir villa kiralayan çift, öğlen saatlerinde Marmaris koylarını gezmek için, evden çıktı.

Terzioğlu ve Duygu, Hisarönü'nde bir halk plajında denize girerken objektiflere yansıdı.



Ünlü oyuncu, denizde sevgilisinin omzuna çıkarak onunla şakalaştı. Ancak bu esnada kulağına su kaçan Terzioğlu zor anlar yaşadı.

Çifte, arkadaşları da eşlik etti.

Bir süre plajda dostlarıyla sohbet eden ikili daha sonra evlerine doğru yol aldı.

