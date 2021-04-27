'Burçlara inanmak günah mıdır?' sorusuna Nihat Hatipoğlu'nun verdiği cevap şaşırttı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

"BİZ UĞURA İNANIRIZ"

Azerbaycan'dan yayına bağlanan Yasemen, 'Şans bilekliği takmak ve burçlara inanmak caiz midir?' sorusu üzerine Hatipoğlu, "Dinen bir sıkıntı bulunmuyor. Biz uğura inanırız. Uğursuzluğa inanmayız. Baykuş da, kara kedi de uğursuzluk yoktur. Canlılarda uğursuzluk yoktur. Uğursuzluk yok ama uğur düşüncesi var. Yani dini açıdan bir sıkıntısı yok.

"BURÇ YORUMU DİYE BİR ŞEY YOK"

Burçlara gelince burç yorumu diye bir şey yok. Bakıyorsunuz Boğa burcuna yazdığını başka bir burç için ertesi gün yazabiliyorlar. İnsanlara ümit aşılıyorlar. Astronomi bilimi başka bir şey. Ama burçlarla ilgili 'yarın şöyle olacak' diye düşünmek bunlara kafa yormak çok doğru değil. Bunlara inanmayın. dedi.

