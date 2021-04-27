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  4. 'Burçlara inanmak günah mıdır?' sorusuna Nihat Hatipoğlu'nun verdiği cevap şaşırttı

'Burçlara inanmak günah mıdır?' sorusuna Nihat Hatipoğlu'nun verdiği cevap şaşırttı

27.04.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programında yayınlanan sorularla yine dikkat çekiyor. Bu sezon online bağlantı ile sorular alan Hatipoğlu, aldığı çeşitli sorularla bu Ramazan'ın da en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

"BİZ UĞURA İNANIRIZ"

Azerbaycan'dan yayına bağlanan Yasemen, 'Şans bilekliği takmak ve burçlara inanmak caiz midir?' sorusu üzerine Hatipoğlu, "Dinen bir sıkıntı bulunmuyor. Biz uğura inanırız. Uğursuzluğa inanmayız. Baykuş da, kara kedi de uğursuzluk yoktur. Canlılarda uğursuzluk yoktur. Uğursuzluk yok ama uğur düşüncesi var. Yani dini açıdan bir sıkıntısı yok.

"BURÇ YORUMU DİYE BİR ŞEY YOK"

Burçlara gelince burç yorumu diye bir şey yok. Bakıyorsunuz Boğa burcuna yazdığını başka bir burç için ertesi gün yazabiliyorlar. İnsanlara ümit aşılıyorlar. Astronomi bilimi başka bir şey. Ama burçlarla ilgili 'yarın şöyle olacak' diye düşünmek bunlara kafa yormak çok doğru değil. Bunlara inanmayın. dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Nihat Hatipoğlu
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hocam haklı.Yanlış birşey dememiş.
Kuran'ın, Peygamber'in, sahabinin bu tür durumlara bakış açısını anlatmak yerine, nasstan, delilden uzak, heva-hevese dayalı ve muallak cevaplar...
Neleri merak ediyorlar hayret. Bir kişi de hangi davranışlarımız şirke götürür?, fakirliği bitirmek için resul ne yaptı?, Zenginliği tabana yaymak için din ne yapmamızı emrediyor? gibi sorular sorsun yav. Varsa yoksa sihir, büyü, muska soruları..

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