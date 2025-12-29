O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 jürileri ve konukları belli oldu! Ava Yaman geceye damga vurdu

Her yıl 31 Aralık akşamına damga vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, 2026 kadrosuyla yine gündemin zirvesine yerleşti. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak programda, birbirinden ünlü isimler sahne performanslarıyla yılbaşı coşkusunu artıracak. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekrana gelecek olan özel bölümde yer alacak jüri üyeleri ve yarışmacı listesi sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı 2026’da kimler var? İşte merak edilen jüri ve yarışmacılar…

O SES TÜRKİYE 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Program, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20:00'de TV8'de yayınlanacak

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİSİ

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jürisinde ise Hadise, Murat Boz, Giray Altınok ve Gupse Özay yer alıyor.

O SES TÜRKİYE 2026'DA SAHNE ALACAK ÜNLÜLER VE ŞARKILARI

Yılbaşı gecesi performans sergileyecek sanat, spor ve dizi dünyasından birçok ünlü isim ve seslendirecekleri şarkılardan bazıları şunlardır:

Cihan Ünal - "New York New York" (Frank Sinatra)

Pelin Akil - "Ya Sonra" (Ajda Pekkan)

Rabia Soytürk - "Aldatıldık" (Sezen Aksu)

Serra Arıtürk - "Melankoli" (Nükhet Duru)

Burak Yörük - "Yarim Yarim" (Volkan Konak)

Feyza Civelek - "Kızılcıklar Oldu Mu?"

Ava Yaman - "O Benim Dünyam" / "I Need A Hero"

Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat (Düet) - "Palavra Palavra"

Emir & Ceren Benderlioğlu (Düet) - "Her Şeyi Yak"

Toprak Razgatlıoğlu - "Çatma Yarım" (Reynmen)

Mahsun Karaca (Sosyal medya fenomeni)

Ayrıca gecede Survivor Kızlar "Ah Geceler", Survivor Erkekler "Yıldızların Altında" ve Güller ve Günahlar dizisinin çocuk yıldızları "Delisin" şarkılarıyla grup performansları sergileyecekler.

Yarışmada Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman öne çıktı. Sosyal medyada da daha program yayınlanmadan gündem oldu.