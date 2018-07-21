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Burcu Biricik'e yeni dizi teklifi

DİZİ HABERLERİ  | 21.07.2018 01:44 | Son Güncelleme

Türkan Şoray ile Tarık Akan’ın oynadığı 'Baraj' filmi dizi oluyor. Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği dizi için Burcu Biricik ile Kaan Urgancıoğlu’na teklif götürüldü.

Burcu Biricik'e yeni dizi teklifi

1977 yapımı Türkan Şoray ile Tarık Akan’ın rol aldığı ‘Baraj’ filmi beyazcama aktarılıyor. Dizi olarak ekrana gelecek olan projenin yapımcılığını Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal yapacak. Senaryo konusunda annesinden yardım alan Ünal, filmdeki Aysel ve Orhan karakterleri için oyuncu arayışına girdi.

Şimdilik şirket Burcu Biricik ile Kaan Urgancıoğlu’na teklif götürdü. Her iki isimde projeye sıcak baktığı ve senaryoyu okuduğu öğrenildi. Bu arada projede ismi geçen oyuncuların fanları da sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak yapımda her iki ismi de görmek istediklerini iletiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik baraj

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