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Yeşilçam efsanesinden acı haber! Filiz Akın hayatını kaybetti

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Filiz Akın'dan acı haber geldi. Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Filiz Akın hayatını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik'le birlikte 'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Filiz Akın'dan üzen haber geldi. Yeşilçam efsanesi 82 yaşında hayatını kaybetti.

sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

filiz akınnn

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Akın, liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamladı.

Filiz Akın ilk sinema deneyimini Memduh Ün'ün yönettiği Akasyalar Açarken filmiyle yaşadı. Daha sonra Ajda Pekkan ile başrollerini paylaştığı Şakayla Karışık adlı filmde rol aldı. Yeşilçam'ın ünlü ismi oyunculuk kariyerinde pek çok yapıma imza attı.

1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evlendi ve 1965'te oğlu İlker İnanoğlu doğdu. 1974'te Türker İnanoğlu'ndan boşanan Akın, Babaların Babası filmiyle 1975 yılında sinemaya veda etti.

Akın, 1982 yılında Leon Bubi Rubinstein ile evlenip Paris'e yerleşti. 1993'te Rubinstein'dan boşanan Akın, 1994'te dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlendi. 1998–2002 yılları arasında Paris elçiliğinde bulundu.

FİLİZ AKINN

KANSERİ YENMİŞTİ

Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.

"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.

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Filiz Akın
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