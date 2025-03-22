Bu akşam hangi diziler var? 22 Mart 2025 Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi

22 Mart Cumartesi günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20:00'da yeni dizi Piyasa ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00 Güven Bana filmi ekranda olacak.

Star Tv'de ise saat 20:00'da Niyazi Gül Dörtnala filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

22 MART 2025 YAYIN AKIŞI REHBERİ:

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Eşref Rüya

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Piyasa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Deha

02:45 Siyah Kalp

04:45 Bahar

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 Sahipsizler

03:00 Sefirin Kızı

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:50 Kiralık Aşk

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Dizi

14:00 Kral Kaybederse

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:15 Niyazi Gül Dörtnala

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:30 Yedi Numara

07:35 1 Gün Kala

08:00 Ömür Akkor İle Bir...

08:20 Teşkilat

11:35 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor İle Bir...

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

18:00 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin

14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 O Ses Türkiye