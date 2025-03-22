Bu akşam hangi diziler var? 22 Mart 2025 Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi

22 Mart Cumartesi günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel yayın akışı bilgisi...
Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.
Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20:00'da yeni dizi Piyasa ekrana gelecek.
Now Tv'de saat 20:00 Güven Bana filmi ekranda olacak.
Star Tv'de ise saat 20:00'da Niyazi Gül Dörtnala filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Eşref Rüya
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Piyasa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Deha
02:45 Siyah Kalp
04:45 Bahar
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:15 Sahipsizler
03:00 Sefirin Kızı
04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:50 Kiralık Aşk
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Dizi
14:00 Kral Kaybederse
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
22:15 Niyazi Gül Dörtnala
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:30 Yedi Numara
07:35 1 Gün Kala
08:00 Ömür Akkor İle Bir...
08:20 Teşkilat
11:35 Vefa Sultan
15:45 Ömür Akkor İle Bir...
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
18:00 Ramazan Sevinci
19:40 Ana Haber
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin
14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 O Ses Türkiye
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