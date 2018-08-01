Burcu Biricik'in Tokyo'da kapsül otel tatili!

Son olarak Erdal Beşikçioğlu ile başrollerini paylaştığı Çiçero filminin çekimlerini tamamlayan Burcu Biricik, soluğu Uzak Doğu'da aldı. Reklamcı eşi Emre Yetkin'le birlikte Japonya sehayatine çıkan Burcu Biricik, Tokyo'da uygun fiyatlı konaklama imkanıyla öne çıkan kapsül otelde kaldı.

Burcu Biricik de 1 metre genişliğe ve 2 metre uzunluğa sahip tek kişilik kapsül odasından çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu 'Uyurken yan duvara çarpabiliyorsun. Umarım kimseyi uyandırmamışımdır' notunu da yazdı.

Japonya'daki kapsül oteller uygun fiyatlı konaklamanın yanı sıra müştelerine farklı bir deneyim de sunuyor. Tek kişilik kapsüllerde geceyi geçiren müşteriler için, banyo ve tuvaletler ise ortak alanda bulunuyor. Tokyo'daki kapsül otellerde bir kişilik gecelik konaklama ise 150 ile 300 TL arasında değişiyor.



