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Burcu Biricik'in Tokyo'da kapsül otel tatili!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2018 01:40 | Son Güncelleme

Son dönemin gözde oyuncularından Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'le birlikte Japonya seyahatine çıktı. Ünlü çift Tokyo'daki kapsül otelde kaldı.

Burcu Biricik'in Tokyo'da kapsül otel tatili!

Son olarak Erdal Beşikçioğlu ile başrollerini paylaştığı Çiçero filminin çekimlerini tamamlayan Burcu Biricik, soluğu Uzak Doğu'da aldı. Reklamcı eşi Emre Yetkin'le birlikte Japonya sehayatine çıkan Burcu Biricik, Tokyo'da uygun fiyatlı konaklama imkanıyla öne çıkan kapsül otelde kaldı.

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Burcu Biricik de 1 metre genişliğe ve 2 metre uzunluğa sahip tek kişilik kapsül odasından çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu 'Uyurken yan duvara çarpabiliyorsun. Umarım kimseyi uyandırmamışımdır' notunu da yazdı.

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Japonya'daki kapsül oteller uygun fiyatlı konaklamanın yanı sıra müştelerine farklı bir deneyim de sunuyor. Tek kişilik kapsüllerde geceyi geçiren müşteriler için, banyo ve tuvaletler ise ortak alanda bulunuyor. Tokyo'daki kapsül otellerde bir kişilik gecelik konaklama ise 150 ile 300 TL arasında değişiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Emre Yetkin Japonya tatil kapsül otel tokyo

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