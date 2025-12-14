MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hilal Cebeci'den tepki çeken Güllü yorumu: "Lezbiyen ilişkileri var"

Güllü’nün Yalova’da hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Annesi camdan aşağı itmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter konuşulurken Hilal Cebeci'den Güllü hakkında tepki çeken bir yorum geldi.

Hilal Cebeci'den tepki çeken Güllü yorumu: "Lezbiyen ilişkileri var"

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Annesini öldürmekle suçlanan Gülter gündemdeyken bir döneme cesur pozlarıyla damga vuran Hilal Cebeci'den tepki çeken bir Güllü yorumu geldi.

Hilal Cebeci den tepki çeken Güllü yorumu: "Lezbiyen ilişkileri var" 1

Hilal Cebeci bir paylaşım yaparak "Düşünün bir anneniz var; alkolik, zaman zaman geçinemiyor, agresif içince agresifleşiyor. Lezbiyen ilişkileri var. Bir de normal de değil. Bu kızına o... diyorsun şimdi sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Çocuğu doğurmaya karar verdiğin anda alkolden, garip ilişkilerden uzak olacaksın" dedi.

Hilal Cebeci den tepki çeken Güllü yorumu: "Lezbiyen ilişkileri var" 2

İSYAN EDİP SÖZÜNÜN ARKASINDA DURDU

Cebeci'nin bu ifadeleri çok tepki çekti. Tepkilerden sonra ise Hilal Cebeci isyan etti ve şunları söyledi:

"Ben kimseyi korumuyorum Tuğyan'ı korumuyorum. Bakamayacağınız, eğitemeyeceğiniz, ilgilenemeyeceğiniz, döveceğiniz çocukları yapmayın. Bir çocuğu döverseniz sonucu budur. Bir söyleneni anlayın ya! Dinlediğinizi anlayın ya!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takipçi sayısı resmen uçtu! Dizi başladığında 9 bindi şimdi ise...Takipçi sayısı resmen uçtu! Dizi başladığında 9 bindi şimdi ise...
Evi terk etti! Boşanırken mal paylaşımı olacak mı?Evi terk etti! Boşanırken mal paylaşımı olacak mı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Güllü Hilal Cebeci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.