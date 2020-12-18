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Burcu Çağrı'dan Emre Altuğ'a gönderme

18.12.2020 15:28 | Son Güncelleme:
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Burcu Çağrı'dan Emre Altuğ'a gönderme

Bir süredir şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile aşk yaşadığı iddia edilen Burcu Çağrı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Çağrı, gönderisine Serdar Ortaç'ın 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini ekleyerek Altuğ'u etiketledi. Burcu Çağrı'nın bu hareketi sosyal medyada "Burcu, Emre Altuğ'a gönderme yapıyor" şeklinde yorumlandı.

1998 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında üçüncü olan Burcu Çağrı'nın bir süredir şarkıcı Emre Altuğ ile ilişkisi olduğu konuşuluyor.

Çağrı, önceki gün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Burcu Çağrı, evde oturup televizyon izlediği anı yayınlayarak altına Serdar Ortaç'ın 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

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Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla... Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın. Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla.

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Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum. Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun. Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri.

"GÖNDERME YAPIYOR"

Çağrı'nın gönderisine Emre Altuğ'u etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı. Burcu Çağrı'nun bu hareketi sosyal medyada 'Burcu Emre Altuğ'a gönderme yapıyor" şeklinde yorumlandı.

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"BENİ İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİL"

Öte yandan sosyal medyada Burcu Çağrı'nın Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'e benzetilmişti.

Geçtiğimiz haftalarada Etiler'de objektiflere takılan Şıkel, konuyla "Beni ilgilendiren bir konu değil" demişti.

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Şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında manken Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015 yılında boşanmıştı.

Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor.


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