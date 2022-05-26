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Burcu Esmersoy 1 ayda 7 markayla anlaştı! Burcu Esmersoy'un günlük kazancı gündemde

26.05.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik haberleriyle gündemde olan Burcu Esmersoy bir ayda yedi markayla anlaştı. Esmersoy iddialara göre tüm anlaşmalardan toplamda 3 milyon 600 bin TL kazandı. Burcu Esmersoy'un günlük kazancının ise yaklaşık 116 bin TL olduğu konuşuluyor.

Burcu Esmersoy 1 ayda 7 markayla anlaştı! Burcu Esmersoy'un günlük kazancı gündemde

Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile aşk yaşayan ve yaz sonu sevgilisiyle nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy'un kazancı gündem oldu. Rol aldığı reklamlar, yaptığı iş birlikleri ve sosyal medya sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Burcu Esmersoy bir ayda 7 markayla anlaştı.

Reklam içerikli 15 saniyelik video paylaşması karşılığında 100 bin, yine reklam içerikli gönderi başına da 150 bin TL alan 46 yaşındaki sunucu, sadece Mayıs ayı içerisinde sosyal medyasından beş ayrı markanın tanıtımını yaptı.

Pırlanta markasının reklamından 2 milyon, moda markasıyla yaptığı iş birliğinden de 1 milyon TL alan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan da toplam 600 bin TL kazandı.

Yani güzel sunucu, sadece Mayıs ayı içerisinde toplam 3 milyon 600 bin TL'yi bu sayede cebine koymuş oldu. Takvim'in haberine göre; ünlü sunucunun günlük kazancının yaklaşık 116 bin TL olduğu konuşuluyor.


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Burcu Esmersoy
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